Une Québécoise marque l’histoire dans la NFL!

Une page d’histoire du football québécois a été écrite, jeudi. Les Eagles de Philadelphie ont embauché la Québécoise Catherine Raîche au poste de coordonnatrice aux opérations football.

Il s’agit en quelque sorte du point culminant d’un parcours pour le moins atypique pour la détentrice d’une maîtrise en droit fiscal de l’Université de Sherbrooke.

Âgée de 30 ans, Raîche avait fait une première incursion dans le monde du football lorsque les Alouettes de Montréal l’avaient embauchée en tant que stagiaire en 2015. La saison suivante, le directeur général de l’époque, Jim Popp (voir autre texte ci-dessous), l’avait promue au poste de coordonnatrice de l’administration football puis, en 2017, elle avait été nommée au poste de directrice générale adjointe de Kavis Reed, qui faisait ses débuts comme directeur général avec les Moineaux.

L’année suivante, elle avait quitté l’organisation montréalaise pour joindre celle des Argonauts de Toronto et retrouver Popp qui lui offrait le poste de directrice de l’administration football.

L’été dernier, elle avait quitté Toronto pour accepter un poste de direction football avec la nouvelle formation de Tampa Bay dans la XFL.

Raîche ne sera pas la seule femme dans l’organisation des Eagles à travailler dans le département des opérations football. L’an dernier, c’est une autre femme, Katie David, qui occupait le poste de coordonnatrice aux opérations football avec la formation de Philadelphie. Récemment, Mme David a été promue au poste de directrice des opérations football.

Plus de femmes

Même si les places stratégiques dans la NFL sont encore majoritairement occupées par des hommes, certaines commencent à faire tomber les barrières et Raîche est la plus récente.

Parmi les pionnières de ce changement de mentalité, il faut mentionner la vice-présidente exécutive des Bengals de Cincinnati Katie Blackburn. Cette dernière est la fille du propriétaire de l’équipe Mike Brown. En janvier, ESPN a publié une liste des 100 personnalités ou sujets chauds qui auront le plus d’influence dans les prochaines années dans la NFL et Blackburn venait au 93e rang. Elle était d’ailleurs l’une des deux seules femmes présentes dans ce palmarès, en compagnie de la propriétaire des Bills de Buffalo Kim Pegula.

«La fille du propriétaire des Bengals Mike Brown a travaillé pour l’équipe de son père et négocié des contrats de la NFL depuis les années 1990. Son rôle dans l’organisation n’a fait que croître avec les années, et si son père, âgé de 83 ans, décide de prendre un pas de recul, Blackburn pourrait devenir l’une des femmes les plus influentes dans le football avec la propriétaire des Titans Amy Adams Strunk», pouvait-on lire.

Des entraîneuses

Les femmes à des postes clés de gestion, comme Blackburn, se font toutefois encore rares. À l’heure actuelle toutefois, de plus en plus d’équipes font confiance à des femmes parmi leur personnel d’entraîneurs.

Les Cards de l’Arizona étaient devenus les premiers à le faire, en 2015, lorsqu’ils avaient invité Jennifer Welter à leur camp d’entraînement comme stagiaire. Kathryn Smith, en 2016, est quant à elle devenue la première femme à être engagée officiellement au sein d’un personnel d’entraîneurs de la NFL lorsque les Bills l’avaient nommée parmi les entraîneurs attitrés aux unités spéciales.

La saison dernière, dix femmes œuvraient en tant qu’entraîneuses dans la NFL, trois à temps plein et sept en stage.

Des Femmes qui ont marqué la NFL

Kathryn Smith

Entraîneuse adjointe avec les Bills de Buffalo (2016)

Katie Sowers

Entraîneuse adjointe avec les 49ers de San Francisco (2017 à aujourd’hui)

Amy Trask

Présidente et chef de la direction des Raiders d’Oakland (de 1997 à 2013)

Kelsey Martinez

Entraîneuse du conditionnement physique des Raiders d’Oakland (2018 à 2019)

Katie Blackburn

Vice-présidente exécutive des Bengals de Cincinnati (1991 à aujourd’hui)

Sarah Thomas

Première femme arbitre dans la NFL (2018 à aujourd’hui)

Kim Pegula

Copropriétaire des Bills de Buffalo (2014 à aujourd’hui)

Amy Adams Strunk

Actionnaire de contrôle des Titans du Tennessee (2015 à aujourd’hui)