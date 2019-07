Vols et entrées par effraction en hausse dans le Bas-Saint-Laurent

La Sûreté du Québec note une recrudescence de vols et d'introductions par effraction dans la Mitis, au Bas-Saint-Laurent, dans les dernières semaines.

Les policiers ont remarqué une recrudescence des vols dans des résidences et des cabanons de Mont-Joli et de Sainte-Angèle-de-Mérici.

Les suspects cibleraient des outils, de l'équipement électronique et des articles de sport.

- Avec les informations de Katia Laflamme

La SQ rappelle quelques conseils avant de partir en vacances pour éviter les mauvaises surprises:

- Lors de vos absences, surtout prolongées, avisez un voisin en qui vous avez confiance. Ce dernier sera plus vigilant et portera une attention particulière aux allées et venues vers votre demeure, aux véhicules qui peuvent sembler suspects et à tout rôdeur dans le voisinage. Faire ramasser le courrier, les journaux et déblayer l’entrée sont des gestes qui évitent de démontrer votre absence.

- Verrouillez les portes même si vous êtes présents à la maison et taillez les arbustes et les haies afin que la résidence soit visible. Éclairez bien tous les accès à votre résidence et utilisez une minuterie pour régler l’éclairage tant intérieur qu’extérieur.

- Ne laissez pas d’objets accessibles pouvant servir à s’introduire dans votre résidence (échelle, outils, etc.) ni aucun objet susceptible d’être aisément volé (tondeuse, bicyclette, souffleuse à neige, etc.).

- Le numéro d'immeuble doit être visible à l’avant et à l’arrière (lorsque nécessaire) afin de permettre aux policiers ou autres services d’urgence de bien identifier votre résidence.

- Installez des serrures et verrous sécuritaires sur toutes les portes extérieures y compris les portes de garage.

- Au besoin, installez des dispositifs secondaires de verrouillage (clous, barres) sur les fenêtres et les portes coulissantes et renforcez les cadres de porte en bois d’une plaque de métal à la hauteur de la serrure.

- Faites installer un système d’alarme et utilisez-le même lorsque vous êtes à la maison.

- Ne gardez pas des sommes importantes d’argent à la maison et gardez vos objets précieux dans un coffret de sûreté. Buriner ses biens est un moyen efficace de prévenir le vol.