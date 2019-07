Hydro-Québec aux prises avec un énorme nid d’oiseau de proie

Il arrive parfois qu’Hydro-Québec soit aux prises avec des oiseaux de proie qui construisent d’énormes nids sur des pylônes. Ceux-ci peuvent peser jusqu’à une tonne, et c’est exactement ce qui arrive ces jours-ci dans le secteur de Franquelin, sur la Côte-Nord.

Près de cette municipalité, au moins un oiseau de proie a choisi un pylône électrique de la société d’État pour y construire un nid d’environ un mètre et demi de haut, comme l’explique Noémie Roy, présidente du Centre d’interprétation des oiseaux de proie de Godbout.

«Une année, ça peut être un pygargue à tête blanche, et une autre année, ça peut être un couple de balbuzards pêcheurs, a relaté Mme Roy. Les couples vont le réutiliser année après année. Ils vont remettre d’autres branches, d’autres branchages par-dessus le nid. Il peut mesurer plus de six pieds, peser plus d’une tonne. Ça peut être assez gigantesque comme grosseur de nid.»

Un lieu désirable pour les oiseaux

Le fleuve Saint-Laurent et les rivières à proximité assurent aux oiseaux de proie une source de nourriture et la structure de métal des pylônes est avantageuse pour eux.

«C’est plus solide, les oiseaux de proie sont en hauteur aussi, donc ils n’ont pas besoin de se casser la tête», a-t-elle précisé.

Potentiellement encombrant pour Hydro-Québec

Mais la présence de ce nid pourrait nuire aux travaux d’Hydro-Québec. La société d’État a par ailleurs déjà procédé au retrait d’un nid semblable lors du démantèlement de la ligne L716 à New Richmond, en Gaspésie, en février dernier.

«Ça peut être nuisible en même temps parce que si Hydro-Québec doit aller faire des aménagements pas loin, eh bien le nid peut être plus facilement dérangé», a expliqué Noémie Roy.

Si Hydro-Québec décidait de retirer le nid, elle devrait prendre des précautions importantes afin de ne pas déranger ses occupants.

«Si on doit vraiment déplacer un nid, c’est important de le faire après que les jeunes aient quitté, ou avant que les œufs soient pondus, par exemple, très tôt au printemps, ou plus tard à l’automne», a indiqué Noémie Roy.

Vendredi, Hydro-Québec n’a pas été en mesure de nous dire ce qu’elle comptait faire du nid.