Le projet Northern Pass largué par le partenaire d’Hydro-Québec

Le partenaire d’Hydro-Québec aux États-Unis, Eversource, a décidé d’enterrer le projet de ligne à haute tension Northern Pass.

Le controversé projet de ligne à haute tension qui devait passer par le Québec et traverser plusieurs États américains pour aboutir dans la région de Boston avait du plomb dans l’aile.

La semaine dernière, le projet Northern Pass avait été rejeté par la Cour suprême du New Hampshire.

Le projet Northern Pass avait été retenu par le Massachusetts, mais bloqué depuis par le New Hampshire.

Contesté par les groupes écologistes tant au Québec qu’aux États-Unis, le projet Northern Pass consistait en la construction d’une ligne de transport de 1100 mégawatts (MW) sur plus de 300 kilomètres. Le coût total de construction était estimé à plus de 2,1 milliards de dollars US.

Le New Hampshire soutenait que le projet de ligne à haute tension nuirait à l’industrie du tourisme et ferait baisser la valeur des propriétés.

Dans des documents déposés à la Security and Exchange Commission (SEC), Eversource dit avoir perdu 318 millions de dollars US dans le projet Northern Pass. Une charge de 200 M$ US sera inscrite à ses états financiers.

Par le Maine

Pour honorer son contrat avec le Massachusetts, Hydro-Québec, maintenant, mise tout sur le projet New England Clean Energy Connect (NECEC).

Cette nouvelle ligne à haute tension de 1200 mégawatts (MW) doit passer par le Maine, dans un partenariat avec la société Central Maine Power (CMP), et aboutir au Massachusetts. Les 1200 MW devront être livrés à partir de 2022.

L’entente de 20 ans avec le Massachusetts (9,45 térawattheures annuellement) devrait générer des revenus de 10 milliards de dollars pour Hydro-Québec.

Le projet de la ligne NECEC doit toutefois encore recevoir de nombreuses approbations avant d’aller de l’avant.