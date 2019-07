Lutte contre la sclérose en plaques: Selma Blair se rase le crâne

Selma Blair a décidé de se raser le crâne et prépare la prochaine étape de sa lutte contre la sclérose en plaques.

Aussi l’actrice a montré son nouveau visage via un cliché sur Instagram assorti d’un long message. Elle y remercie les équipes qui la prennent en charge et donne les détails de ce qui l’attend dans les prochaines semaines après les premiers mois d’un traitement difficile.

L’actrice, visiblement de retour chez elle, a révéré la présence d’une «équipe d’infirmières et de médecins incroyable».

Elle a également remercié un docteur «visionnaire qui croit plus qu’elle en sa guérison».

«Ça a été tout un processus, a-t-elle écrit. Et ça va continuer de l’être. Je suis immunodéprimée pour au moins les trois prochains mois. Alors pas de bisous s’il vous plaît... Je vous remercie pour tout votre amour et votre soutien... Je vois les choses bien plus clairement maintenant. Et je suis excitée à l’idée de partager mon aventure dès que je serai prête. Pour l’instant, je dois récupérer.»

La star de «Hellboy» a conclu son message en faisant référence à son fils Arthur et à son huitième anniversaire. «C’est le plus beau cadeau que je peux faire à Arthur», a-t-elle conclu.

Cette semaine, Selma Blair a également publié une vidéo d’elle sur Snapchat en train de se raser les cheveux dans lequel elle déplore d’être loin de son fils pour son anniversaire.

«J’ai dormi deux heures. C’est une souffrance. Dans ma tête. Dans ma gorge d’où montent les larmes. Je veux le sentir. Lui dire que je suis si fière de lui. Le tenir, a-t-elle écrit. Et je le ferai. Mais pas pour son anniversaire. Demain tu as 8 ans. L’âge où j’ai commencé à vraiment sentir que je grandissais tout en restant une enfant. Je te prendrai dans mon équipe à chaque fois. Bon anniversaire pour demain.»