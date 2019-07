SNC-Lavalin renonce au projet de réfection du tunnel La Fontaine

La décision de SNC-Lavalin de dire adieu aux contrats à prix fixe fait en sorte que la firme se retire du projet de réfection du tunnel La Fontaine. Québec pourrait hériter d’une facture plus salée.

Avec le retrait de SNC du projet de plus de 500 M$, financé en partie par Ottawa, le ministère des Transports (MTQ) se retrouve, pour l’instant, avec un seul consortium qualifié, celui composé de filiales du géant français Vinci et du constructeur québécois Pomerleau.

Le MTQ n’a pas encore reçu le désistement officiel de SNC, a toutefois indiqué hier une porte-parole, Sarah Bensadoun.

L’autre membre du consortium Relais St-Laurent aux côtés de SNC-Lavalin, la firme EBC de L’Ancienne-Lorette, n’a pas voulu dire si elle allait se retirer à son tour ou si elle allait chercher un autre partenaire.

« Nous poursuivons notre analyse », s’est bornée à dire au Journal une porte-parole d’EBC, Johanne Laurin.

Trois autres abandons

SNC renonce également à au moins trois autres projets ailleurs au Canada : le prolongement du SkyTrain (2,8 G$) et le remplacement du pont Pattullo (1,4 G$) en Colombie-Britannique ainsi que la construction d’une nouvelle ligne au train léger d’Edmonton (2,6 G$) en Alberta.

L’entreprise a pris cette décision en raison des dépassements de coûts qui ont affecté plusieurs de ses contrats à prix fixe et qui ont grugé ses profits au cours des dernières années. Elle pourrait aussi tourner le dos aux secteurs des hydrocarbures et des mines. Au terme de ce douloureux exercice, son chiffre d’affaires pourrait fondre de plus de 40 %.

Décote

SNC-Lavalin a fait part lundi d’une 3e révision à la baisse de ses prévisions de profits depuis le début de l’année.

Après le sérieux avertissement servi mardi par l’agence new-yorkaise de notation Standard & Poors, la torontoise DBRS a abaissé, mercredi, la cote de crédit de SNC, la portant tout juste un cran avant le rang des obligations de pacotille.

« DBRS croit qu’il subsiste un risque d’affaires accentué entourant l’entreprise ainsi que de l’incertitude quant à savoir si le plan stratégique actuel sera réalisé comme prévu et sans volatilité financière majeure », a écrit l’agence dans une note.

SNC-Lavalin a néanmoins eu droit à une rare bonne nouvelle, hier.

La société d’État fédérale EDC a annoncé qu’une enquête externe l’avait blanchie « de tout acte répréhensible » concernant l’octroi d’une assurance dont a bénéficié SNC en 2011 pour un contrat en Angola.

Selon CBC, EDC aurait fermé les yeux sur des pots-de-vin versés par SNC-Lavalin à un agent pour l’obtention du contrat.

L’action de SNC a clôturé à un nouveau creux hier, terminant la séance à 21 $, en baisse de 1,1 %, à la Bourse de Toronto.

Restructuration chez SNC-Lavalin

3,2 G$ de contrats à prix fixe à terminer d’ici 2024, dont le REM de CDPQ Infra

Retrait envisagé des secteurs des hydrocarbures et des mines

Radiations de 3,1 G$ au cours des six derniers mois