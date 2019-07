Toujours pas de rencontre entre le grand chef Simon et le maire Quevillon

Le maire d’Oka et le grand chef de Kanesatake étaient dans le même immeuble, vendredi matin, mais ne se sont jamais croisés.

L’impasse demeure entre Pascal Quevillon et Serge Otsi Simon. Les deux hommes avaient été conviés à des rencontres distinctes avec des représentants des gouvernements du Canada et du Québec pour tenter de trouver des solutions à «un certain nombre d'enjeux pressants qui nécessitent des actions gouvernementales», 29 ans après la crise d’Oka.

Le grand chef a refusé de rencontrer le maire d’Oka, qui ne lui a toujours pas offert d’excuses publiques.

«Moi et mon conseil, on a décidé de ne pas donner d’importance au maire Quevillon», a déclaré le grand chef aux journalistes.

«Il s’est prononcé ce matin dans les médias, a dit qu’il n’était pas pour s’excuser, alors on a déjà notre réponse», a ajouté le grand chef Simon, qui dit avoir la population de son côté.

Le maire Quevillon et le grand chef Simon sont à couteaux tirés depuis plusieurs mois relativement à des terrains qu’un promoteur voudrait céder aux Mohawks de Kanesatake, une décision que conteste la municipalité d’Oka, où l'on craint de se retrouver enclavé.

Une rencontre entre les deux hommes semble impossible, tant que le maire Quevillon ne présentera pas ses excuses au grand chef Simon.

«Il va falloir qu’on me précise quel genre d’excuses on veut», a lancé le maire aux médias à l’extérieur de la rencontre.

«Le grand chef a précisé qu’effectivement, il y avait des problématiques avec les cabanes à pot sur son territoire, et il a utilisé le même terme que moi. Le grand chef a tenu des propos comme quoi j’étais raciste depuis plusieurs semaines. Je crois que si moi je m’excuse sur certains propos... [...] il y a peut-être des mots que j’ai utilisés qui ne font pas l’affaire de tous, ça, je m’en excuse. De ce que je comprends, c’est que j’ai utilisé les mots cabanes à pot et cabanes à cigarettes et le grand chef a utilisé les mêmes mots», a soutenu le maire d’Oka.

La rencontre de vendredi matin avait été initiée par la députée Sylvie D’Amours, qui est aussi ministre des Affaires autochtones.