Une youtubeuse controversée de 6 ans s’achète une maison de 10 M$

Voici Boram: elle n’a que six ans, mais elle est déjà propriétaire d’une maison de cinq étages en banlieue de Séoul, en Corée du Sud.

Véritable star sur YouTube dans son pays natal, mais aussi dans le monde, la gamine a fait l’achat de la propriété plus tôt cette année, selon CNN, pour la somme de 9,5 milliards de wons sud-coréens (environ 10,6 millions de dollars canadiens).

La petite youtubeuse connaît du succès sur le web avec ses deux chaines, l’une dédiée à des critiques de jouets, suivie par 13,6 millions d’abonnés, et l’autre est un vlog sur elle et ses amis, suivi par 17,6 millions d’abonnés.

Dans la vidéo la plus vue sur la chaîne YouTube de la fillette, visionnée plus de 377 millions de fois, on peut voir Boram faire cuire des nouilles instantanées sur une cuisinière pour enfants.

Une chaîne controversée

Selon CNN, les vidéos de la gamine sud-coréenne sèment la controverse en raison des valeurs qu’elles prônent.

En 2017, des citoyens en Corée du Sud ont formulé des plaintes à l’organisme Save the Children, car ils avaient peur que les vidéos causent un impact négatif sur le développement émotionnel et éthique des enfants.

C’est que dans des vidéos, on pouvait notamment voir la fillette en train de voler de l’argent à son père, ou encore, faire semblant de conduire un véhicule sur la route.

Les vidéos de Boram ont été signalées à la police. Un tribunal a ensuite ordonné aux parents de la gamine de suivre un cours pour prévenir les abus faits aux enfants. Les vidéos controversées ont, depuis, été retirées de la chaîne YouTube.