L’Halloween pourrait-elle changer de date?

Est-ce que l’Halloween pourrait changer prochainement de date? C’est ce que propose une association américaine qui aimerait que la fête ne soit plus célébrée le 31 octobre, mais bien le dernier samedi de ce mois.

La Halloween & Costume Association a lancé une pétition allant en ce sens sur le site Change.org. Jusqu’à présent, plus de 86 000 personnes l’ont signée.

Dans le texte de présentation, on mentionne qu’en changeant la date pour une journée où les gens n’ont pas d’autres obligations, comme le travail ou l’école, la collecte des bonbons pourra commencer plus tôt. On éviterait ainsi des blessures liées aux accidents survenus une fois la nuit tombée.

«Pourquoi condenser en deux heures un soir de semaine une fête qui mérite sa journée complète», plaide la Halloween & Costume Association. «Il est maintenant temps d’une fête plus sécuritaire, plus longue et sans stress.»

Bien souvent, l’Halloween tombe un soir de semaine, causant un casse-tête pour les parents qui doivent jongler entre école, travail, collecte des bonbons et dodo tardif pour les enfants.

«Ce serait logique: comme ça, on n’aurait pas besoin de se préoccuper de l’heure de coucher des enfants qui ont de l’école le lendemain», écrit une internaute Danielle Paris.

Toutefois, tous ne sont pas d’accord avec l’idée, et croient qu’on devrait laisser les choses telles qu’elles l’ont toujours été.

«Arrêtez avec ce niaisage. Laissez l’Halloween tranquille. Ça restera le 31 octobre comme ça devrait être», lance pour sa part Vinny Arciola.

Selon la chaîne américaine CNN, la pétition en ligne, adressée au président américain, a été lancée il y a près d’un an. Elle aurait connu un regain d’intérêt soudain dans les derniers jours parce que comme les célébrations du 4 juillet sont maintenant choses du passé pour les Américains, la prochaine fête est celle de l’Halloween.

Fait à mentionner, la Halloween & Costume Association n’est pas complètement désintéressée dans toute cette histoire : sur son site internet, elle explique qu’elle représente les entreprises impliquées «dans la confection, l’importation ou la distribution des produits d’Halloween, comme les costumes, les décors, les produits dérivés et les accessoires pour les fêtes».