Heavy Montréal: chaleur extrême pour la première journée

Comme des milliers de spectateurs, la canicule était au rendez-vous samedi pour souligner la 10e édition du Heavy Montréal au parc Jean-Drapeau.

Le soleil était plombant sur le site fraîchement revampé. Environnement Canada a eu beau émettre un avis de chaleur extrême et d’humidité pour dimanche, on avait déjà l'impression d'y être avec des températures ressenties avoisinant les 35 degrés. Certains spectateurs ont d’ailleurs dû être pris en charge par l’équipe médicale d’urgence.

Ici et là, des festivaliers enlevaient leur t-shirt, alors que d’autres dansaient dans une fontaine rafraîchissante. Des artistes, dont les gars de Godsmack, ont eu la bonne idée de lancer des bouteilles d’eau à la foule alors que toutes les scènes projetaient des jets d’eau glacée.

Autant dire qu’evenko, organisation derrière l’événement, était prête. «Ça aurait été irresponsable de ne pas l’être», explique Philip Vanden Brande, gestionnaire principal des relations médias. «En plus de tous les points d’eau sur le site, on s’est assuré de donner des centaines de bouteilles d’eau. C’est tellement fréquent des coups de chaleur pendant les festivals. On prend ça très au sérieux et on s’assure que les employés soient à l’affût.»

«On a reçu un pamphlet concernant les risques de la chaleur sur la santé, pour être à l’écoute de nos réactions et de celles des festivaliers. Je peux confirmer qu’il y a eu un évanouissement en début de journée», raconte Louis Dion, agent d’accueil.

Tout pour le métal!

Qui sont ces gens qui n’ont pas eu peur d’affronter la chaleur accablante? Pour Geneviève Arsenault, secrétaire à l’Université de Sherbrooke de 33 ans, pas question de ne pas mettre sa robe au tissu un peu trop chaud pour la journée. «Aujourd’hui, je me suis habillée selon un thème Evanescence. Demain, ce sera Slayer.» Même combat du côté de Tommy Boulanger-Mainville, technicien en système de gicleurs de 22 ans, qui a revêtu son plus beau costume... de zèbre!

David Aubert, homme de 24 ans qui travaille en restauration, portait fièrement mohawk, pantalons et jacket malgré la chaleur. «Je suis toujours le punk de la place!» Marjolaine Normandin, infirmière de 25 ans, a plutôt opté pour des vêtements légers. «Pour moi le Heavy, c’est un défoulement incroyable!» Valérie Ricard, traductrice dans une compagnie d’assurance de 31 ans, s’assurait pas loin que sa petite Marilie de 5 ans vive du mieux possible son premier Heavy malgré la canicule. «Elle adore vraiment ça!»

Les têtes d’affiche de cette première journée étaient notamment Evanescence, Steel Panther et Ghost. Le Heavy Montréal se poursuit dimanche.