Impact: une 1re victoire en juillet?

L’Impact a renoué avec la victoire en remportant un gain de 1 à 0 contre York en Championnat canadien mercredi, mais il doit maintenant retrouver le chemin de la victoire dans la MLS, ce soir, contre l'Union de Philadelphie.

La rencontre est présentée à TVA Sports, dès 19h00, avec l'émission d'avant-match.

Le Bleu-Blanc-Noir n’a pas gagné à ses quatre derniers matchs. De fait, il n’a pas gagné un seul match de MLS au mois de juillet.

Sa dernière victoire remonte au 26 juin dernier contre les Timbers de Portland. Depuis, c’est la panne sèche, même si deux de ces quatre rencontres ont été présentées au Stade Saputo. Samedi soir, les hommes de Rémi Garde vont tenter de faire deux en deux cette semaine en recevant la meilleure équipe de l’Association Est de la MLS.

L’Impact peut donc envoyer un message clair samedi soir en indiquant au reste de la ligue et à ses partisans qu’il est sur la bonne voie plutôt qu’en pleine glissade.

Problèmes

Les problèmes ont véritablement commencé il y a trois matchs avec la défaite de 3 à 2 contre le Minnesota.

On comprend que la confiance de l’équipe ait été ébranlée parce que le sentiment d’injustice est resté très présent après ce revers. Rémi Garde a d’ailleurs encore parlé de ce match cette semaine.

Dans ce contexte, la victoire contre York est importante pour la suite des choses.

«Ça redonne le goût de l’effort», a simplement avancé l’entraîneur.

«Cette victoire est énorme, s’est enthousiasmé le jeune Ken Krolici. Tout le monde était nerveux parce que nous avions perdu quatre matchs de suite, nous avions besoin de ce match pour renverser la vapeur.»

Si on comprend que l’Impact va devoir redoubler d’ardeur samedi soir contre l’Union, Garde n’est pas d’accord avec les observateurs qui ont estimé que son équipe avait fait le strict nécessaire contre York, une équipe de niveau inférieur.

«Dans toutes les coupes, dans tous les pays, quand on est l’équipe qui n’a rien à perdre et quand on est l’équipe qui a tout à perdre, parfois il y a des surprises.

«Quoi qu’on en dise, mercredi on a fait le travail. Si ça peut nous redonner de la confiance contre Philadelphie, c’est un match très important dans notre saison.»

On le répète, la victoire de mercredi a fait grand bien à tout le monde parce que la confiance était sérieusement ébranlée.

Victoire nécessaire

L’Impact ne peut faire autrement que de l’emporter samedi soir s’il veut rester au-dessus de la ligne rouge.

En effet, l’Impact a 30 points et a glissé au 6e rang de l’Association Est, sur un pied d’égalité avec le Revolution de la Nouvelle-Angleterre.

Derrière, le Toronto FC apparaît au huitième rang avec un point de moins.

Les Revs reçoivent Orlando et le TFC accueille Cincinnati. Dans les deux cas, les équipes visiteuses sont moins bien classées que l’hôte.

Si la Nouvelle-Angleterre et Toronto pouvaient engranger trois points samedi soir, l’Impact poursuivrait sa chute vers le huitième rang en s’inclinant devant ses spectateurs.

Vivement Nacho

Garde aura une décision importante à prendre en ce qui concerne Ignacio Piatti.

L’Argentin a fait un retour mercredi après avoir raté les deux derniers mois et a disputé 65 minutes contre York.

Garde doit maintenant décider s’il lui accorde un second départ consécutif et s’il opte pour la voie de la prudence pour ménager le genou de Nacho.

Rudy Camacho estime que la présence de Piatti change tout.

«Toutes les équipes veulent avoir leur meilleur joueur. On l’a et on espère qu’il va monter en puissance parce qu’il va très bien nous servir pour les prochains matchs.»

Pas flamboyant, mais efficace

C’est le second match cette saison entre l’Impact et l’Union de Philadelphie. La première fois, Philly l’avait emporté 3 à 0 en avril dernier.

«C’est une équipe qu’on connaît bien, on a raté notre match là-bas. C’est un des matchs où on n’était pas du tout dans l’état d’esprit qu’il fallait», s’est souvenu Rémi Garde

«Quand je dis ça, c’est peut-être un, deux ou trois joueurs, mais ça suffit pour mettre le collectif dans la mélasse.»

L’Impact n’avait été guère convaincant dans un match pour le moins étrange. L’Union avait marqué trois buts sur un total de seulement quatre tirs. L’Impact en avait décoché le double, mais n’en avait cadré qu’un seul.

Si l’Impact n’avait pas connu un grand match, l’Union a lancé sa saison avec cette victoire.

À partir de ce moment, Philly a pris son erre d’aller et présente depuis une fiche de 8-3-3.

On comprend mieux pourquoi cette équipe s’est hissée, contre toute attente, au sommet de l’Association Est.

Levez la main ceux qui voyaient l’Union se retrouver au sommet à ce stade-ci de la saison.

Bon collectif

«C’est un collectif qui marche bien, ils ont des automatismes, des habitudes et ils sont en confiance, mais il y a des points à exploiter», a analysé Rémi Garde.

Ken Krolicki a fait ses devoirs et a vu la même chose.

«J’ai regardé quelques-uns de leurs matchs et c’est un très bon collectif. Ils défendent et attaquent en groupe.

«Ils n’ont pas de gros nom, mais ils ont beaucoup de qualité sur le plan offensif. Je ne sais pas si le nom d’un joueur importe tant que ça.»

L’observation est juste puisque même si l’Union présente la deuxième attaque de la MLS avec 41 buts et se retrouve en troisième place pour les tirs (334) et les tirs cadrés (120), il ne compte pas sur une grande vedette qui va remplir les buts adverses.

C’est Kacper Przybylko qui a pris l’initiative avec neuf buts, mais quatre joueurs se partagent le second rang des statistiques de l’équipe avec quatre buts. Il s’agit de Jamiro Montero, Ilsinho, David Accam (maintenant à Columbus) et Marco Fabian.

C’est donc dire que la brigade défensive de l’Impact devra surveiller un peu tout le monde.

Lappalainen jouera-t-il?

Lassi Lappalainen fait désormais partie de l’Impact, reste à savoir si Rémi Garde va choisir de lui faire confiance samedi soir.

Le jeune homme est un ailier gauche naturel, la position qu’occupe Nacho Piatti. Lappalainen a précisé qu’il pouvait aussi jouer à droite. On peut avoir une idée du plan de Garde quand on sait qu’il a choisi de faire jouer Piatti comme attaquant pendant une partie du match de mercredi pour voir s’il serait à l’aise à cette position. Ça ouvre donc la porte à Lappalainen.

Avec le carton rouge de Bacary Sagna samedi dernier, le jeune Zachary Brault-Guillard va avoir une autre occasion de se faire valoir contre l’Union samedi soir.

L’arrière droit a disputé neuf matchs, dont six départs, et cumulé 598 minutes depuis le début de la saison.

C’est un beau défi qui s’offre au jeune homme qui a démontré de très belles choses chaque fois que Rémi Garde a eu recours à ses services. Brault-Guillard joue un soccer robuste qui convient bien au style de la MLS.