Joanie Gonthier: QUB radio, le défi qu’elle attendait

En octobre dernier, Joanie Gonthier a tiré sa révérence à titre de présentatrice météo à l'émission «Salut Bonjour», à TVA. Pour elle, le temps était venu de sortir de sa zone de confort et de prouver qu'elle peut assumer d'autres rôles dans les médias. C'est sur QUB radio qu'elle y parvient cet été.

Le cri du cœur de la jeune trentenaire a été entendu. Elle a donc pu faire ses premières armes grâce au format numérique. Du lundi au vendredi, de 11 h à 13 h, Joanie Gonthier appuie son meilleur ami, Vincent Dessureault, en coanimant le rendez-vous «Dess de 11 à 13».

«C'était exactement le défi que j'avais envie de relever!» s'enthousiasme la principale intéressée, en entrevue.

La voix des auditeurs

Si elle est si heureuse d'avoir décroché ce mandat, c'est qu'à 31 ans, Joanie Gonthier croyait avoir perdu sa chance de s'installer au micro d'une émission, elle qui n'avait pas encore travaillé en radio depuis sa sortie de l'école. C'est maintenant chose du passé avec ce qu'elle qualifie de «petit miracle».

Par contre, elle était consciente que ce nouveau projet professionnel était accompagné de grandes responsabilités.

«Je savais que ce serait un défi pour moi de faire de la radio parlée, de traiter des sujets chauds de l'actualité. On parle de tout: de la politique, d'économie, d'environnement. Ça me demandait de connaître mes dossiers et de suivre l'actualité.»

Souhaitant représenter les gens qui écoutent «Dess de 11 à 13», la jeune femme a décidé de consacrer quotidiennement plusieurs heures de préparation à son travail avant son arrivée en ondes, en fin de matinée. Elle lit donc tout ce qu'elle peut trouver sur les actualités, en plus de songer à des idées de chroniques et à des arguments.

Aussi, elle pense beaucoup aux auditeurs et à l'image qu'elle souhaite projeter.

«Je me questionne avant d'ouvrir la bouche: est-ce ça que je veux dire? Est-ce qu'on en a déjà parlé? Est-ce que cette question que j'ai, le grand public l'a aussi? C'est un petit peu ça, mon rôle.»

La pression de plaire

Bien qu'elle se sente maintenant à l'aise et très stimulée, Joanie Gonthier avoue avoir ressenti un lourd stress à porter au début du projet. Si la chimie avec l'animateur, son grand ami Vincent Dessureault, allait de soi, elle voulait tout de même l'impressionner et, encore davantage, éviter de le décevoir.

«Quand tu aimes quelqu'un, tu ne veux pas le décevoir, surtout qu'on a tellement une grande amitié! J'avais peur qu'il soit déçu de moi, j'avais peur de ne pas être une bonne collègue. C'est lui qui mène le "show", et quand tu mènes le "show", tu as besoin de quelqu'un qui va être capable de te relancer, de rebondir sur ce que tu dis, d'avoir une répartie, de rire, de créer des moments, et j'avais peur de ne pas être à la hauteur», confie-t-elle.

«C'est pour cette raison que de bien lire, de maîtriser un sujet et de réfléchir avant de parler étaient mes priorités. Je suis spontanée et je peux facilement dire des trucs et penser après, ce qui n'est pas souhaitable quand tu fais de la radio ou de la télévision.»

Comme elle ne sait pas encore ce qui l'attend cet automne, Joanie Gonthier travaille sur une idée de balado qu'elle aimerait bien proposer.