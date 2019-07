«La famille est ce qui m’importe le plus» pour Michael Bublé

Fort des épreuves qu’il a traversées au cours des dernières années, le crooner canadien est de retour sur scène pour présenter son 10e album, «Love». L’heure est à la renaissance pour ce père de famille transformé à jamais par la maladie de son fils. Confidences d’un battant.

Le 25 octobre 2016, la vie de Michael Bublé a changé à jamais. De passage à Londres pour promouvoir son album «Nobody but Me», le chanteur canadien s’apprêtait à enregistrer une émission télévisée quand le malheur a frappé.

«Trois minutes avant que je monte sur scène, ma femme m’a texté pour me dire que quelque chose n’allait pas», a-t-il raconté au quotidien «The Evening Standard».

À ce message texte était jointe une copie d’un scan que son fils de trois ans, Noah, avait passé. «On voyait quelque chose sur la radiographie. Je suis mort à ce moment...»

Bouleversé par cette mauvaise nouvelle, le crooner a complété l’enregistrement de l’émission avant de réserver un jet privé pour retourner auprès des siens, à Los Angeles. Le combat le plus important de sa vie venait de commencer.

Face au drame

L’interprète de «Forever Now» et sa femme, Luisana Lopilato, filaient le parfait bonheur avec leurs enfants, Noah, 3 ans, et Elias, 10 mois, quand un examen de santé approfondi a révélé que leur fils aîné avait une tumeur cancéreuse au foie.

«Je ne raconte jamais l’histoire au complet, pas même à mes amis, parce que c’est encore trop douloureux, a confié la star au quotidien "The Herald". Mais nous avons vécu l’enfer. En fait, vous savez quoi? L’enfer a l’air d’une destination vacances à côté de ce que nous avons vécu.»

Le chanteur, qui était en pleine tournée promotionnelle lorsque le cancer de Noah a été diagnostiqué, n’a pas hésité une seconde à mettre sa carrière de côté pour demeurer au chevet de son fils.

«J’ai vraiment cru que je ne reviendrais jamais à la musique, a-t-il affirmé au "Herald". La famille est ce qui m’importe le plus. La santé de mes enfants est au sommet de mes priorités.»

Après une absence professionnelle de près de deux ans, Michael a repris le chemin des studios et de la scène maintenant que Noah, qui fêtera ses six ans en août, est en rémission.

«Personne n’aime parler de pourcentage, a rappelé le chanteur au "Evening Standard". Mais honnêtement, ses chances de survie sont suffisamment élevées pour qu’on puisse continuer d’avancer sans vivre chaque jour dans la peur. Aujourd’hui, nous savons que tout va bien.»

Un homme nouveau

Michael Bublé l’admet d’emblée: il n’a pas toujours été un gentleman.

«Je n’ai jamais été un connard, mais j’étais égocentrique et immature, a-t-il confié au magazine "Interview". J’évoluais comme un éléphant dans un magasin de porcelaine dans mes relations amoureuses, mais aussi parfois dans mes amitiés.»

Affronter la maladie de son fils a changé à jamais sa façon d’être, comme il l’a mentionné au magazine.

«Chaque fibre de mon être est différente. Quand tu traverses un problème de santé, les choses t’apparaissent très clairement. Même lorsque tu vis une journée pénible, tu te dis que ce n’est pas si mal, et la situation s’améliore. C’est quelque chose qui te transforme. Ça m’a changé à jamais.»

Si Bublé parcourt toujours le monde pour faire valoir son talent, il ne s’éloigne plus aussi longtemps de sa famille. Après trois semaines de tournée, il passe deux semaines auprès des siens avant de repartir.

«Sur le plan financier, c’est vraiment la façon la plus irresponsable de partir en tournée parce que je dois continuer à payer les techniciens, mais ça m’importe peu. C’est le meilleur des deux mondes», a-t-il expliqué à «USA Today».

Tourné vers l’avenir

Après avoir longtemps vécu à Los Angeles, le chanteur de 43 ans a choisi de rapatrier son clan à Burnaby, la ville de Colombie- Britannique où il a passé son enfance.

«Il n’y a rien de normal dans cette vie. Et nous aspirons tous à être normaux», a-t-il mentionné au «Evening Standard» au sujet de ce retour aux sources.

En juillet dernier, l’homme et son épouse ont accueilli leur troisième enfant, une fille prénommée Vida. Le prénom de la nouvelle venue, qui signifie «vie» en espagnol, a été choisi par l’heureux papa.

«Qu’est-ce qui pourrait mieux exprimer le miracle qu’est cette enfant que le mot “vie”? a-t-il expliqué au magazine "People". Elle est magnifique et déjà très expressive. J’aime le fait qu’elle ressemble à ma femme.»

Après les soubresauts des dernières années, Michael aspire à un bonheur tranquille, quitte à sacrifier quelques heures de sommeil au profit de bons moments avec ses trois jeunes enfants.

«J’aime vraiment être à la maison pour écouter mes enfants, chanter, dessiner, jouer et me bagarrer avec eux. Dans la vie, ce sont eux qui me rendent le plus heureux.»

La tournée «An Intimate Evening With Michael Bublé» sera de passage au Centre Bell de Montréal les 1er et 2 août, de même qu’au Centre Vidéotron de Québec le 3 août.

Un album à son image

Michael Bublé n’est pas peu fier de son album «Love», enregistré à la fin de la période sombre qu’il a traversée. Le crooner a choisi son vieux complice, le producteur David Foster, pour l’aider à mener son projet à bien.

«Je lui ai dit que je souhaitais enregistrer les chansons que j’aimais avec les musiciens que j’aimais», a-t-il révélé au magazine «Interview». Il en résulte évidemment un disque très personnel. «J’ai retrouvé l’amour de la musique, a-t-il confié au "Herald". Je suis revenu à ce que j’étais destiné à faire. Je reviens à un monde qui a plus que jamais besoin d’amour, de romantisme et de rire. Je veux en être le fil conducteur. C’est le meilleur album que j’ai enregistré!»

La retraite, non merci!

Le 13 octobre dernier, le quotidien «The Daily Mail» semait la panique chez les fans du chanteur en annonçant sa retraite prochaine. Selon le journaliste qui a écrit l’article, Bublé aurait affirmé qu’il souhaitait se retirer après la sortie de son album «Love», prévue un mois plus tard. Michael a vite nié la rumeur dans le magazine «Interview», affirmant avoir été mal cité. «Pourquoi prendrais-je ma retraite? Il y a eu un moment où j’avais perdu mon identité. Je suis différent de celui que j’étais. Je suis à la fois plus heureux et plus triste, mais j’apprécie toujours les bons moments de la vie.» N’en déplaise au «Daily Mail», l’interprète de «When I Fall in Love» est bien là pour rester.