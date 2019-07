Le SPVQ demande l'aide de la population pour retrouver une femme disparue

Une femme de 42 ans de Québec est portée disparue par le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ), qui demande l’aide de la population pour l’aider à la localiser.

Anne Bourassa a été aperçue pour la dernière fois vendredi soir, vers 23h, à son domicile de Beauport.

Selon le corps policier, il est possible qu’elle se soit rendue sur la passerelle au-dessus de la chute Montmorency, «d’où elle aurait pu chuter pendant la nuit».

#DISPARITION | Anne Bourassa, 42 ans, a été vue pour la dernière fois le 26 juillet 2019 vers 23 h. Nous avons des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité | Pour plus de détails : https://t.co/YM7CBfsZts pic.twitter.com/ugqhKbCyZl — Service de police de la Ville de Québec (@SPVQ_police) July 27, 2019

La quadragénaire mesure 5 pieds 3 et pèse près de 110 lb. Elle a les yeux bruns et les cheveux noirs. Elle portait un chandail vert et des jeans longs au moment de sa disparition. Elle arbore un tatouage de tortue sur la poitrine.

Recherche interrompue

Les policiers ont procédé à des recherches au parc de la Chute-Montmorency, samedi matin, pour tenter de retrouver la femme, selon toute vraisemblance.

Un citoyen a découvert les effets personnels appartenant à une femme vers 4h30, samedi, sur la passerelle au-dessus de la chute.

Les policiers et les pompiers se sont rendus sur place, mais leurs efforts pour retrouver la personne sont restés vains, tant dans les sentiers que dans le bassin.

L’hypothèse privilégiée est que la femme serait tombée du pont surplombant la chute. Il pourrait s’agir d’un geste volontaire, mais une enquête a été ouverte pour établir avec certitude les circonstances de la disparition.

La passerelle a été fermée pendant quelques heures, mais elle est de nouveau accessible.

Les services d’urgence ont mis fin à leur recherche dans le secteur de la chute, a confirmé la police en après-midi.

Le SPVQ étudie aussi «d’autres options», ailleurs sur le territoire de Québec, dans l’espoir de retrouver cette femme.

Si vous apercevez cette personne, composez le 911 pour une intervention immédiate. Pour transmettre une information qui sera traitée de façon confidentielle, composez le 418-641-AGIR (2447) et pour les gens de l’extérieur de la ville de Québec, le 1-888-641-AGIR, sans frais partout à travers l’Amérique du Nord. Le dossier en référence est le QUE-190727-00084.