Seul le cannabis apporté dans des contenants de la SQDC accepté à Osheaga

Le cannabis sera accepté au festival Osheaga, qui se mettra en branle vendredi prochain, pour trois jours, sur le site revampé du parc Jean-Drapeau, à Montréal.

Le promoteur evenko a indiqué samedi, sur ses médias sociaux, qu’il se conforme aux lois en vigueur au Québec, et notamment à Montréal, où la consommation en public de pot n’est pas proscrite.

Mais attention, seul le cannabis se trouvant dans des contenants de la Société québécoise du cannabis (SQDC) sera accepté, a-t-on précisé.

«Tous les produits de cannabis apportés sur le site des festivals doivent être dans un emballage de la SQDC, ou toutes autres sources gouvernementales officielles, et doivent avoir été achetés légalement au Canada», a écrit evenko, notamment sur Facebook et Instagram.

Le festival a rappelé au passage qu’un individu peut avoir en sa possession un maximum de 30 grammes de cannabis.

Bien sûr, il sera interdit de vendre toute substance sur le site.

La 14e édition d’Osheaga se tiendra du 2 au 4 août et réunira notamment des têtes d’affiche comme The Chemical Brothers, Interpol, Metric, Childish Gambino, The Lumineers et Janelle Monae.