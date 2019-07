Beyond Meat: un choix santé?

Vous êtes invités dans un barbecue le week-end prochain? Peut-être déciderez-vous d’opter pour la galette Beyond Meat, à base de plantes.

Mais est-ce que ces galettes végétales représentent une option santé? La réponse courte: bien que ces produits profitent de l’«aura» santé du végétarisme, comme tous les produits transformés, il ne faut pas en abuser, répond le nutritionniste Bernard Lavallée.

«Ce sont des produits qui sont ultratransformés, donc ce n’est pas à partir d’aliments frais qu’on va les faire, c’est à partir de plein d’ingrédients et si vous avez vu la liste d’ingrédients, il y en a au moins une vingtaine: additifs, colorants, saveurs», précise l’auteur du livre «N’avalez pas tout ce qu’on vous dit».

«Manger plus frais»

Bernard Lavallée est formel: pour être en santé et avoir une alimentation saine, il faut manger des produits frais et cuisiner plus.

«Il faut manger plus frais, plus de fruits et de légumes, il faut cuisiner davantage, même si ce sont des recommandations qui peuvent être super plates et qu’on répète tout le temps ce sont pas mal les seules recommandations».

Pas une première

Si la galette végétalienne Beyond Meat n’est pas la première à apparaître sur le marché, c’est la première fois que la viande est si bien imitée.

«Ce qui différencie Beyond Meat des autres offres, c’est que c’est une des premières qui est hyper réelle, dans le sens qu’on a l’impression de manger de la viande», explique Bernard Lavallée.

«Si on ne vous le dit pas, je suis persuadé qu’il y a beaucoup de gens qui ne s’en rendraient pas compte que ce n’est pas de la viande qu’ils sont en train de manger», ajoute-t-il.