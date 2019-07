Heavy Montréal: 10e édition couronnée par Slayer

Si c'est le ciel qui devait gronder dimanche, c’est plutôt sur les scènes d’Heavy Montréal au parc Jean-Drapeau que ça s’est passé grâce à Slash ft. Myles Kennedy & The Conspirators, Anthrax et Slayer.

La foule était loin d’avoir l’air fatiguée en après-midi malgré une première journée de festival bien chargée. Au contraire, des spectateurs enthousiastes criaient déjà «SLAAYEEER!!». Le public semblait même plus fourni en dépit des annonces d’orages.

Entre les Atreyu, Terror et Beast In Black qui ont joué avec aplomb, In This Moment a présenté un des spectacles à l’esthétique la plus travaillée sur la Scène Heavy Black Label vers 17h30. Avec talent, Maria Brink a rappelé que la scène métal est loin d’être réservée aux hommes.

Accalmie avant la tempête

Vers 19h15, Slash ft. Myles Kennedy & The Conspirators est débarqué sur la Scène Heavy Black Label devant une foule un peu clairsemée. Une partie du public a plutôt choisi de demeurer devant la scène adjacente pour ne rien manquer de la prochaine performance d’Anthrax.

Ça n’a pas empêché le légendaire guitariste Slash de jouer les premières notes de «The Call Of The Wild» en sautant sur place. Le chanteur Myles Kennedy affichait toutefois un air moins dynamique en chantant les populaires «Halo», «Back From Cali» et «Serve You Right». Malheureusement logique quand on pense que la formation enchaîne les dates depuis plusieurs mois.

«Vous allez connaître la prochaine!», a dit Myles Kennedy. C’est lorsque les artistes ont chanté «Nightrain», chanson popularisée par l’autre très populaire groupe de Slash, Guns N’Roses, que les spectateurs ont semblé se réveiller dans une orgie de «body surf».

Entre talent et animation de foule

Une alarme a résonné au loin, alors que des lumières blanches illuminaient frénétiquement la Scène Apocalypse Monster Energy pour l’arrivée énergique d’Anthrax. Dès les premières chansons, les spectateurs se sont mis à «trasher» avec une vigueur qui s’est étonnamment vite calmée.

Après avoir chanté «In The End», «Welcome To Your Nightmare» et «Antisocial», la formation a arrêté de jouer d’un coup. «On s’inquiète les amis. On pense que vous pouvez tous avoir beaucoup plus de fun que vous ne le pensez! On va tous bouger ensemble, ok?», a dit Scott Ian. Mission accomplie!

Et le feu d’artifice!

On a entendu vers 21h20 un énorme cri s'élever de la foule. La populaire formation Slayer a pris place sur scène avec l’assurance qu’on lui connaît. Pas surprenant quand on sait que le groupe américain roule sa bosse depuis 1981! «Merci d’être là!», a crié le chanteur Tom Araya à la foule toujours hurlante.

Au moment d’écrire ces lignes, le public était en feu, visiblement content d’assister enfin au spectacle du légendaire groupe sous un ciel loin d’être couvert.

Le Heavy Montréal avait commencé samedi au parc Jean-Drapeau.