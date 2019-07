Meurtres dans l'Ouest: les policiers sur une piste au Manitoba

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) a annoncé, dimanche en début de soirée, un déploiement massif de policiers à York Landing, dans le nord du Manitoba, en lien avec la traque des deux fugitifs recherchés pour trois meurtres commis en Colombie-Britannique.

La police fédérale a expliqué que ce déploiement d'importance fait suite à la réception d'une information sur la présence de Kam McLeod, 18 ans, et Bryer Schmegelsky, 19 ans, qui pourraient se trouver dans ce secteur.

La GRC a avisé, sur son compte Twitter, les gens de York Landing de s'attendre à une importante présence policière sur leur territoire. Elle a aussi demandé aux citoyens de ne pas partager sur les réseaux sociaux des photos des policiers déployés.

York Landing se trouve à environ 150 km à vol d'oiseau de Gillam, où s'enlisent depuis près d'une semaine les recherches des policiers. Dimanche, la GRC a poursuivi ses efforts dans ce secteur isolé et inhospitalier de Gillam, notamment en faisant du porte-à-porte dans la région et en visitant des camps et des chalets.

Bien que la GRC ait déjà laissé entendre que les suspects pourraient ne plus se trouver dans la région de Gillam, la police fédérale croit tout de même que les deux jeunes présumés meurtriers sont toujours dans ce secteur.

«Les enquêteurs ont maintenant reçu plus de 200 informations au cours des cinq derniers jours. Aucune ne permet d'établir que les suspects se trouvent à l'extérieur de la région de Gillam», avait écrit plus tôt dimanche la GRC sur son compte Twitter.

En plus des policiers et des unités canines au sol, la GRC explore la région avec un drone, ainsi qu'avec l'appui de deux appareils des Forces armées canadiennes.

McLeod et Schmegelsky font face à une accusation pour le meurtre non prémédité de Leonard Dyck, un citoyen de Vancouver de 64 ans, commis dans le nord de la Colombie-Britannique. Le corps du chargé de cours retraité de l'Université de la Colombie-Britannique avait été découvert le 19 juillet en bordure d'une autoroute, à deux kilomètres du véhicule incendié des deux suspects.

Les deux jeunes sont aussi soupçonnés d'être derrière les homicides de Lucas Fowler, un Australien de 23 ans, et de sa petite amie Chynna Deese, une Américaine de 24 ans, qui ont été retrouvés sans vie le 16 juillet.