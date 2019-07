Un policier de la Floride arrêté pour avoir eu une relation avec une ado de 14 ans

Un policier qui était chargé de faire respecter la loi sur les routes de la région de Pasco County, en Floride, devra faire face à la justice pour avoir eu plus d'une relation sexuelle avec une adolescente.

Riley Marcus Schwarz, 23 ans, a été arrêté pour avoir entamé une relation avec une adolescente de 14 ans, a rapporté le «Tampa Bay Reporter» samedi.

Or, il s'est avéré que l'adolescente, aujourd'hui âgée de 15 ans, a consigné tous les détails de sa relation avec le représentant de l'ordre dans son journal intime. «Le contenu du journal montre que la relation était de nature sexuelle et qu'ils se parlaient depuis le 23 septembre 2018. Ils ont eu une première relation sexuelle le 18 octobre 2018», a expliqué le caporal Thomas E. Pikul, de la Florida Highway Patrol, au «Reporter».

Confronté par les enquêteurs, le policier a admis avoir eu entre six et huit relations sexuelles avec l'adolescente à son domicile, en plus d'une autre dans son véhicule, à l'arrière d'une station-service.

Le patrouilleur, qui était à l'emploi de la Florida Highway Patrol depuis 2017, fait face à deux accusations pour cette relation. Il est demeuré détenu et sa caution a été fixée à 10 000 $.