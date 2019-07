Une touriste meurt en tentant d’atteindre le célèbre autobus abandonné de «Into the Wild»

Une femme de 24 ans originaire du Bélarus a perdu la vie lors d’une éprouvante randonnée sur la célèbre piste de Stampede, en Alaska, qui mène jusqu’à un autobus abandonné rendu célèbre par le livre et le film «Into the Wild».

Le Fairbanks Daily News-Miner rapporte que Veramika Maikamava et son mari Piotr Markielau voulaient atteindre le fameux autobus Fairbanks 142 où Christopher McCandless – le sujet principal du livre et du film – est décédé en 1992.

C’est le mari qui a lui-même contacté les autorités de l’Alaska pour leur indiquer que sa femme avait perdu la vie, selon le rapport des policiers.

Les nouveaux mariés ont tenté de traverser la rivière Teklanika, dont le courant était plus rapide qu’à l’habitude en raison des récentes précipitations dans la région. Veramika Maikamava a été prise au piège et emportée par les flots sous les yeux de son mari. Ce dernier a bien tenté de sortir sa femme de l’eau une centaine de pieds plus loin, mais elle était déjà noyée.

Des pompiers sont intervenus pour retirer le corps et le transporter dans un centre médical où l’enquête sur les circonstances du décès se poursuivra.

Un site populaire

L’autobus abandonné Fairbanks 142 – aussi appelé l’«autobus magique» – représente un site mythique pour les randonneurs à la recherche d’aventure, comme le fut Christopher McCandless en 1992. L’auteur du livre, Jon Krakauer, a raconté dans «Into the Wild» l’histoire de ce jeune homme d’une famille aisée de Washington qui a tout abandonné sans avertir personne pour partir vers l’Ouest américain.

Comme la touriste bélarusse, McCandless s’est rendu en Alaska, où un homme l’a déposé au début de la piste de Stampede après avoir parcouru plusieurs kilomètres en faisant du stop. Quelques jours plus tard, le jeune homme est tombé sur l’autobus abandonné et a décidé d’y vivre durant environ trois mois, avant de décider de retourner au sein de la civilisation.

Or McCandless n’y parviendra jamais. Lorsqu’il est arrivé à cette même rivière Teklanika, il n’a pas été en mesure de la traverser en raison de son débit trop rapide et dangereux causé par la fonte de glaciers. Le jeune aventurier a donc rebroussé chemin pour retourner à l’autobus où il a vécu encore un autre mois avant de mourir, au mois d’août 1992.

Depuis la publication du livre «Into the Wild» de Jon Krakauer et de son adaptation cinématographique en 2007, des randonneurs de partout dans le monde cherchent à suivre les traces de McCandless, non sans risquer leur vie au passage.

En 2010, une touriste suisse a elle aussi perdu la vie en tentant de traverser la rivière Teklanika et plusieurs personnes sont secourues chaque année en tentant d’atteindre l’autobus.