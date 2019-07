Kijiji ferme sa section des billets d’événements

Après de nombreux cas de fraude, la plateforme Kijiji a annoncé lundi qu’elle mettra fin à la revente de billets sur son site.

La catégorie «billets» disparaîtra donc complètement dans 60 jours, soit quand les dernières offres seront expirées. Déjà, il n’est plus possible d’en partager de nouvelles, a fait savoir Kijiji Canada dans un communiqué de presse.

«Il existe des risques spécifiques liés à l'achat de billets auprès de vendeurs privés et la fraude liée aux billets est extrêmement complexe à prévenir. Même si un acheteur applique les meilleures pratiques en matière d’achat et de vente de billets, il demeure difficile pour le consommateur de vérifier l'authenticité et la validité des billets», a expliqué l’entreprise.

Déjà en juin dernier, le géant des petites annonces en ligne avait dû complètement interdire la revente de place pour les Raptors de Toronto, tellement les prix avaient explosé et que le risque de fraude était élevé lors de la série finale de la NBA.

Kijiji Canada encourage maintenant ses utilisateurs à se diriger vers l’un de ses partenaires, le site StubHub, pour vendre leurs billets.

Contrairement à Kijiji, StubHub offre un système de garantie et est donc en mesure de rembourser l’achat d’un faux billet.