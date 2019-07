Manque de personnel dans un CHSLD de Granby

Des aînés de Granby déplorent «le peu de contacts humains» que provoque la pénurie de main-d’œuvre qui persiste depuis plusieurs mois dans leur CHSLD de la Montérégie.

Des résidents levés plus tard et d’autres qui passent plus d’heures dans des culottes souillées : voici quelques exemples des conséquences du manque de personnel à la Villa Bonheur.

Des employés inquiets et épuisés ont contacté TVA Nouvelles pour dénoncer des conditions jugées inacceptables.

Alors que la vague de chaleur affecte la région, des aînés ne recevraient pas de toilette partielle tous les jours et les bains seraient de plus en plus rares.

La situation perdure depuis plusieurs mois. Au printemps, après le cri du cœur de certains employés, du personnel d’autres établissements était venu en renfort, des étudiants en soins infirmiers ont été engagés et des retraités ont même été rappelés au travail.

Le CIUSSS de l'Estrie – CHUS admet que la situation est toujours problématique. Selon l’organisation, la situation devrait se résorber après les vacances de la construction qui sont les deux semaines où il y a le plus d’absences et de demandes de congé.