Non, ce message ne protège pas vos données partagées sur Facebook

Une publication Facebook qui invite les utilisateurs à se protéger contre l’utilisation faite par le réseau social de vos informations personnelles en copiant-collant un message est de retour en force, mais n’est toujours pas plus efficace que par le passé.

Peut-être avez-vous vu ce long message être publié par certains de vos amis sur Facebook. Il commence généralement comme suit :

«N’oubliez pas que demain commence la nouvelle règle Facebook sur laquelle ils peuvent utiliser vos photos. N'oubliez pas, la date limite est aujourd'hui!»

On peut ensuite lire dans le message – qui est en fait un simple copier-coller – qu’à partir de demain, tout ce qui est publié sur Facebook devient public et que vos photos ou publications «peuvent être utilisées dans les affaires juridiques et dans les litiges contre vous, même les messages supprimés ou les photos interdites».

S’ensuit un charabia juridique sur fond de «Statut de Rome» visant à crédibiliser le message. On allègue qu’en copiant et collant la déclaration sur son fil Facebook, on ne donne pas la permission à Facebook ou à ses entités associées d’utiliser ses photos, ses informations, ses messages ou ses publications, passées et futures.

Ce message circule sur Facebook depuis des années, car il n’a aucune temporalité. En réalité, une déclaration de la sorte ne vous protège en rien contre l’utilisation faite par Facebook de vos informations personnelles.

En fait, en joignant le réseau social, vous autorisez sciemment Facebook à récolter des données personnelles sur vous. En plus des informations personnelles de base que vous fournissez comme votre nom, votre sexe, votre date de naissance ou votre photo de profil, Facebook traque également vos faits et gestes sur sa plateforme et celles de ses partenaires, comme Instagram ou Messenger.

«Nous recueillons le contenu, les communications ainsi que d’autres informations que vous fournissez lorsque vous utilisez nos Produits, notamment lorsque vous créez un compte, lorsque vous créez ou partagez du contenu, ou lorsque vous communiquez avec d’autres personnes ou leur envoyez des messages», peut-on lire dans la politique d’utilisation des données de Facebook.

Le réseau social garantit également dans sa politique de confidentialité que les utilisateurs ont la possibilité de supprimer n’importe quelle publication de leur journal et des serveurs de la compagnie.

S’il est sain de se questionner sur la gestion de ses renseignements personnels faite par Facebook, il est illusoire de croire qu’un simple message relayé sur son journal peut prévenir leur utilisation par le géant.