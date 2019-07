Risque d'empoisonnement au cyanure: attention aux amandes d'abricots

Santé Canada rappelle les risques associés à la consommation d'amandes d'abricots qui contiennent naturellement de l'amygdaline, un composé pouvant libérer du cyanure s'il est ingéré.

L'amande d'abricot est la graine qui se trouve à l'intérieur du noyau de l'abricot frais. Les amandes d'abricots peuvent être vendues entières ou en moitiés, préemballées ou en vrac, moulues ou encore servir d'ingrédients dans d'autres aliments ou boissons.

«Les amandes d'abricots amères et douces ont un aspect et un goût semblables à ceux des amandes, si bien que les consommateurs ont de la difficulté à les reconnaître si elles ne sont pas clairement étiquetées», explique Santé Canada dans un communiqué.

L'amygdaline contenue dans ces amendes est aussi appelée laétrile ou vitamine B17. «La vitamine B17 n'est pas une vitamine reconnue par le Règlement sur les aliments et drogues», précise Santé Canada.

«Santé Canada n'a approuvé ni les usages médicinaux ni les usages à titre de produit de santé naturel des amandes d'abricots, du laétrile ou de la vitamine B17».

Réglementation

Pour protéger les consommateurs contre le risque d'empoisonnement au cyanure causé par ces amandes, Santé Canada a fixé une concentration maximale réglementaire pour le cyanure extractible dans les amandes d'abricot vendues au Canada.

Cette concentration maximale, qui entrera en vigueur le 25 janvier 2020, s'appliquera aussi aux amandes d'abricot utilisées comme ingrédients dans d'autres aliments.

Pour les amandes d'abricot achetées avant cette date, Santé Canada recommande aux enfants de ne jamais en consommer et aux adultes de ne pas en manger plus de trois par jour, et seulement sous forme broyée et mélangée à d'autres aliments.

«Pendant la période de transition, le Ministère assurera un suivi auprès des grands fournisseurs de produits contenant des amandes d'abricot dont la teneur en cyanure total extractible dépasse actuellement la concentration maximale, pour confirmer que ces produits ne seront plus sur le marché au Canada. À compter du 25 janvier 2020, seulement les produits qui respectent la concentration maximale pourront être vendus».

Santé Canada rappelle que «le corps humain peut éliminer de petites quantités de cyanure, mais de fortes dosent peuvent causer un empoisonnement qui risque d'entraîner la mort. L'empoisonnement au cyanure peut entraîner des symptômes tels qu'une faiblesse et de la confusion, de l'anxiété, de l'agitation, des maux de tête, des nausées, une difficulté à respirer, un essoufflement, des évanouissements, des convulsions et un arrêt cardiaque».

Les personnes qui ont consommé des amandes d'abricot et qui éprouvent des symptômes associés à un empoisonnement au cyanure doivent consulter un médecin sur-le-champ.