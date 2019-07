Un jeune homme poignardé à mort au centre-ville de Montréal

Un jeune homme de 18 ans a perdu la vie après avoir été poignardé, tard dimanche soir, dans l’arrondissement de Ville-Marie, à Montréal.

La victime a été blessée au haut du corps par un objet tranchant à la suite d’une altercation, vers 23 h 40, à l’intersection des boulevards de Maisonneuve et Saint-Laurent.

Le jeune homme a rapidement été pris en charge par les paramédics et transporté dans un centre hospitalier dans un état jugé très critique. Il a malheureusement succombé à ses blessures au cours de la nuit, a confirmé Julien Lévesque, porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Il s’agit du neuvième homicide à être survenu sur le territoire du SPVM depuis le début de l’année.

Quant au suspect, il a quitté les lieux avant l’arrivée des policiers.

Un large périmètre a été érigé pour permettre aux enquêteurs et au technicien en identité judiciaire d’analyser la scène et faire la lumière sur cet évènement.

Le boulevard Saint-Laurent a été fermé à la circulation entre le boulevard René-Lévesque et la rue Ontario et entre les rues Saint-Dominique et Clark, pour une durée indéterminée.