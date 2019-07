Un plongeur se noie à l’ancienne carrière Morrison

Un homme de 24 ans a perdu la vie dimanche lors d’une sortie de plongée au site de l’ancienne carrière Morrison, à Chelsea, en Outaouais, un lieu prisé par les plongeurs et autres amateurs d’activités de plein air.

La victime était avec un autre plongeur du même âge, sous l’eau, lorsqu’un problème est survenu, selon des informations obtenues du Service de la sécurité publique de la MRC des Collines-de-l’Outaouais. Il était autour de 17 h.

En raison de cet événement, dont la nature n’a pas été encore déterminée, le plongeur qui accompagnait la victime «a été contraint d’abandonner son partenaire en difficulté sous l’eau pour remonter à la surface et contacter les services d’urgence», a expliqué la police.

«La victime a été extirpée par deux autres plongeurs expérimentés, a souligné le corps policier. Des manœuvres de réanimation ont été entreprises, mais sans succès. Le décès du jeune homme a été constaté à l’hôpital de Wakefield.»

Le service des incendies de Chelsea et des paramédics ont participé à l’opération de sauvetage.

La victime et l’autre jeune homme qui l’accompagnait sont tous deux des résidents d’Ottawa.

Le Service de la sécurité publique de la MRC des Collines-de-l’Outaouais et le bureau du coroner enquêtent afin de déterminer la cause et les circonstances entourant ce décès.