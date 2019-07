Un second souffle pour les ciné-parcs de la province

Après avoir été menacés de disparaître à la fin des années 2000, les ciné-parcs connaissent un regain de popularité au Québec. Grâce à des prix avantageux et au virage technologique qui a grandement amélioré la qualité de l’image, les ciné-parcs de la province attirent depuis quelques années une clientèle jeune et fidèle qui a redonné un second souffle à cette vieille tradition du cinéma en plein air qui était si populaire dans les années 1970 et 1980.

Ils ne sont plus aussi nombreux qu’avant (il n’en reste plus que cinq au Québec), mais ils sont encore très courus. « Je dis souvent à la blague qu’on est comme les irréductibles Gaulois : on résiste », lance en riant le copropriétaire du Ciné-Parc Saint-Hilaire, Kevin Patenaude.

Selon l’agence Cinéac, les cinq ciné-parcs de la province ont récolté l’an passé plus de 3,4 M$ aux guichets, un montant qui représente près de 5 % (4,81 %) des recettes totales du box-office québécois pendant les 18 semaines de la période estivale. Il s’agit d’une légère hausse par rapport à l’été précédent, alors que les ciné-parcs avaient grugé 4,75 % du box-office total.

Ces chiffres ne surprennent pas Kevin Patenaude : « L’achalandage est très bon depuis quelques années et je dirais que ça se confirme encore cet été parce qu’on connaît actuellement notre meilleur début de saison en trois ans », dit M. Patenaude en précisant que leur clientèle était surtout constituée de jeunes adultes et de jeunes familles.

« C’est sûr que ça dépend toujours de la météo. On a eu quelques week-ends de beau temps où l’achalandage a été très bon. Il y a eu aussi Avengers qui a été très populaire, et plus récemment Histoire de jouets 4 qui est arrivé au bon moment avec le début du congé scolaire. »

Vent de changement

Le paysage des ciné-parcs a beaucoup ­changé au cours des dernières décennies. Il fut une époque, dans les années 1980, où le Québec comptait plus d’une trentaine de ciné-parcs. Mais à la fin des années 2000, la quinzaine de ciné-parcs qui étaient encore ouverts se sont retrouvés à la croisée des chemins.

Plusieurs d’entre eux ont fermé boutique après que leurs propriétaires eurent décidé de vendre leurs terrains alors que d’autres ont mis fin à leurs activités après avoir décidé de ne pas investir dans l’équipement numérique nécessaire pour diffuser les films d’aujourd’hui.

Depuis 2013, il n’y a plus que cinq ciné-parcs au Québec, pour un total de 13 écrans. Trois d’entre eux sont situés en périphérie de Montréal : deux sur la Rive-Sud (Boucherville et Saint-Hilaire) et un sur la Couronne Nord (Saint-Eustache, qui est toujours considéré comme le plus grand ciné-parc au Canada).

En Estrie, le Ciné-Parc Orford a repris vie en 2014 après avoir failli disparaître l’année précédente. Et un nouveau ciné-parc a ouvert ses portes il y a quelques semaines dans les Laurentides : le Ciné-Parc Belle Neige, situé à Val-Morin.

Nostalgie

Les ciné-parcs demeurent très attirants pour les familles parce qu’ils représentent une option de sortie bon marché. Une soirée au ciné-parc peut en effet coûter deux fois moins cher qu’une soirée au cinéma et chaque écran présente deux films pour le prix d’un. Mais cette vieille tradition qui a vu le jour aux États-Unis au début des années 1930 séduit aussi par son côté rétro qui plaît particulièrement aux cinéphiles nostalgiques et par son ambiance festive.

« Une soirée au ciné-parc est un événement, souligne Serge Cournoyer, le directeur du nouveau Ciné-Parc Belle Neige. Les gens arrivent tôt avec leurs chaises pliantes, leurs jeux, leur bouffe pour pique-niquer. Les enfants se mettent en pyjama et ils s’amusent avec leurs amis. C’est une excellente façon de profiter des belles soirées d’été. »

La qualité des projections extérieures depuis le passage au numérique a aussi beaucoup aidé à redorer l’image des ciné-parcs

« On est loin de l’époque des bobines où l’image était sombre, rappelle Serge Cournoyer. Aujourd’hui, la qualité de l’image est excellente. »

Un nouveau venu dans les Laurentides

Ouvrir un nouveau ciné-parc peut sembler risqué en 2019. C’est pourtant le pari tenté par les propriétaires de la station de ski Belle Neige.

Au printemps dernier, les propriétaires de Belle Neige ont donc fait l’acquisition de l’équipement du Ciné-Parc Templeton, en Outaouais, pour le transporter sur le stationnement de leur station. Résultat : l’Outaouais a perdu son ciné-parc qui existait depuis 1974, mais la région des Laurentides a désormais le sien.

« C’est un des actionnaires de Belle Neige, Alain Vallières, qui a eu cette idée, indique le directeur du Ciné-Parc Belle Neige, Serge Cournoyer. Il avait constaté une hausse de l’achalandage des ciné-parcs au Québec depuis quelques années et il a pensé que ce serait une bonne façon de rentabiliser les infrastructures de la station pendant l’été. Il y a beaucoup de jeunes familles dans les Laurentides et il sentait qu’il y avait un grand potentiel pour un ciné-parc dans la région. »

Investissement

« Ça demeure un gros investissement, mais le fait d’avoir déjà le terrain et les infrastructures (dont le chalet de ski) leur permettait de prendre moins de risques financièrement. On se sert du chalet comme édifice principal et comme restaurant pour le ciné-parc. Et la montagne offre un charme particulier à notre ciné-parc. »

Pour le Ciné-Parc Belle Neige, la saison est encore très jeune puisque l’ouverture officielle a eu lieu il y a à peine quelques semaines (le 24 mai). Mais la population des Laurentides a déjà répondu avec enthousiasme.

« C’est sûr que pour nous dans les Laurentides, la saison commence un peu plus tard que dans les environs de Montréal. En mai, il y avait encore de la neige sur la montagne. Mais là, maintenant que l’école est terminée et que l’été est vraiment installé, l’achalandage a monté d’un cran. Je crois que si la température est bonne [...] en août, on va réussir à atteindre les objectifs que l’on s’est fixés pour cette première année. »

Les cinq ciné-parcs du Québec

Ciné-Parc Saint-Hilaire

-Ouvert depuis 1972

-Deux écrans

-Régulier : 11,50 $

-Mardi : 6,50 $

-Gratuit pour les 10 ans et moins

-Prix maximum par voiture : 28 $

Ciné-Parc Saint-Eustache

-Ouvert depuis 1971

-Cinq écrans

-Régulier : 10 $

-Mardi et mercredi : 6 $

-Gratuit pour les 12 ans et moins

-7 $ pour les 65 ans et plus

Ciné-Parc Boucherville

-Ouvert depuis 1974

-Deux écrans

-Régulier : 10,99 $

-Mardi : 5,99 $

-Enfants de 3 à 12 ans : 3,50 $

Ciné-Parc Belle Neige

-Ouvert depuis 2019

-Deux écrans

-Régulier : 12 $

-Enfants de 4 à 10 ans : 7 $

-3 ans et moins : gratuit

-Jeudi à 7 $ pour les adultes et 4 $ pour les enfants

Ciné-Parc Orford

-Ouvert depuis 1970

-Deux écrans

-Régulier : 11 $

-Mardi et mercredi : 7 $

-Gratuit pour les 10 ans et moins

-65 ans et plus : 7 $

-Prix maximum par voiture : 28 $