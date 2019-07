Un surfeur professionnel mordu par un requin en Floride

Deux hommes ont été attaqués par des requins sur la côte est floridienne au cours du weekend, le tout dans l’espace de moins d’une heure.

La première attaque s’est produite vers 15 h 30, samedi, près du quai de plage de Jacksonville, selon un témoin de la scène. RJ Berger ainsi que son ami Frank O’Rourke pratiquaient leur surf ensemble quand un requin a fait basculer O’Rourke de sa planche.

Le requin d’environ quatre pieds a ensuite mordu le surfeur à l’avant-bras. Heureusement, les deux hommes sont parvenus à regagner la rive en se laissant porter par les vagues.

Un sauveteur s’est alors approché pour apporter les premiers soins à O’Rourke, qui est un surfeur professionnel. Mais plutôt que de se rendre directement à l’hôpital, le surfeur a pris la direction du bar où il a eu droit à plusieurs verres gratuits, selon Berger.

«Les gens disaient “tu as été mordu par un requin! Je te paye tous les verres que tu veux!”», a-t-il déclaré à CNN.

Lui-même un surfeur, Berger n’entend pas arrêter de pratiquer son sport.

«C’est inévitable, ça va se produire. Ça s’est produit à quelques-uns de mes amis. C’est dérangeant, mais c’est certain que ça va se produire. On ne peut vraiment rien y faire pour y changer quoi que ce soit, alors on essaie de ne pas y penser», avance-t-il.

Autre attaque moins d’une heure plus tard

La deuxième attaque est survenue un peu avant 16 h 30 à la plage de New Smyrna, soit quelque 160 km au sud de la première attaque. Un homme de 49 ans a été mordu à la jambe alors qu’il se laissait dériver sur sa planche de type «boogie board».

L’homme a été traité sur place pour des lacérations, avant de se rendre lui-même à un hôpital.