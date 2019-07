Air France commande 60 avions A220 construits à Mirabel

Air France a annoncé mardi la signature d’une lettre d’entente pour l’achat de 60 appareils A220-300 qui seront construits à Mirabel.

«Cet avion est aussi parfaitement adapté à notre réseau domestique et européen et permettra à Air France d’opérer de façon plus efficace sur son réseau court et moyen-courrier», a déclaré Benjamin Smith, PDG du groupe Air France-KLM.

Notons que M. Smith était le numéro 2 d’Air Canada lorsque le transporteur montréalais a commandé 45 appareils CS300, en juin 2016. Ces avions ont été renommés A220-300 lorsque Airbus a pris le contrôle du programme, il y a un an.

En fonction des prix officiels, la commande d’Air France a une valeur de 5,5 milliards $ US (7,2 milliards $ CA), mais les acheteurs ont généralement droit à d’importants rabais.

Avant l’annonce d’Air France, la famille A220 avait reçu des commandes pour 551 appareils. Jusqu’ici, quelque 78 avions A220 ont été livrés à Swiss, Air Baltic, Delta Air Lines, Korean Air et Air Tanzania.