Année record pour les entreprises en climatisation

Le temps chaud qui colle sur la province depuis quelque temps fait le bonheur des entreprises de climatisation qui vivent une saison record. Encore aujourd’hui, il faut prévoir deux semaines d’attente en moyenne pour l’installation d’un nouvel appareil.

«Les gens ont chaud et ça, c’est bon pour les affaires», se réjouit le propriétaire d’Isolation Beauport. «Quand ils entrent dans le magasin, c’est parce qu’ils sont à bout. Il faut toujours que ce soit installé pour hier», plaisante Léo Crépeault.

Une tournée des principales entreprises de la région confirme toutefois que les retardataires qui ont chaud devront être patients. L’attente moyenne tourne autour de deux semaines, et ce, même si la saison est bien avancée.

«Au printemps, dans le rush de mars, avril, mai, on a eu jusqu’à six semaines d’attente. Et en ce moment, même avec cinq équipes qui installent deux ou trois machines par jour, on a des délais de 15 jours environ», explique Marc Tendland, directeur des ventes chez Filtre Plus.

Année record

Le temps chaud, qui se poursuivra d’ailleurs cette semaine, offre des conditions idéales aux entreprises de climatisation. Et le souvenir de l’été 2018, aussi très chaud, a également donné un solide coup de pouce.

«C’est une excellente année, la plus belle depuis qu’on a ouvert la compagnie. On en est à trois fois plus de vente qu’à pareille date l’an dernier», confie Stéphane Miville, directeur des ventes chez SGL Climatisation Chauffage, ajoutant que la fin du crédit Réno-Vert ce printemps a aussi créé un engouement. «Ça a définitivement aidé. Les gens avaient jusqu’au 31 mars, donc ils se sont dépêchés à acheter des machines et ça a augmenté les ventes.»

Et le son de cloche est le même partout. 2019 est une année exceptionnelle.

«La demande est extrêmement forte. Les gens se souvenaient de l’an passé et ça a décollé très tôt. C’est une année record, tellement qu’on a dû repousser les vacances de certains installateurs parce que la demande était trop forte», indique André Dussault, d’Expair.ca, ajoutant que son carnet d’installation est plein jusqu’à la fin août.

Ça se poursuit

Environnement Canada confirme de son côté que le beau temps est là pour rester. Un avertissement de chaleur qui durera jusqu’à mardi soir devrait donner le goût à ceux qui n’ont pas de climatiseur de s’équiper.

«On parle d’un humidex qui va tourner autour de 36°C-38°C. Pour les personnes plus fragiles, les jeunes enfants, les gens qui travaillent dehors, ça va être plus difficile. Il faut être plus prudent», conseille André Cantin, météorologue chez Environnement Canada.

Après quelques risques de pluie et d’orage mardi et mercredi, la soleil prendra toute la place pour le reste de cette deuxième semaine de la construction.

«De jeudi à lundi, ce devrait être du soleil mur à mur avec des températures au-dessus des normales, mais confortable malgré tout», souligne M. Cantin, précisant que la pluie se fera encore rare. «On a eu un mois de juillet très sec avec seulement 46 millimètres de pluie comparativement à la moyenne de 121 et ça regarde encore bien pour août.»

Les prévisions des prochains jours

Mardi

30°C, ressenti 37 °C

Généralement ensoleillé

Risque d’orages ou d’averses en après-midi et en soirée

Mercredi

26 °C

Passages nuageux

40 % de probabilité d’averses

Jeudi

26 °C

Ensoleillé

Vendredi

27 °C

Ensoleillé

Samedi

25 °C

Alternance soleil et nuages