Bernard Poulin mis en faillite par un créancier

Selon le syndic Jean Gagnon, du cabinet comptable Raymond Chabot, Bernard Poulin avait pour au moins 5 M$ en actifs, mais plus de 8 M$ en dettes.

Parmi ses biens, on dénombrait deux condos à Miami, une Porsche Cayenne 2018, une Mercedes-Benz GLE 2006, un bateau de type runabout et deux motomarines Sea-Doo endommagées. L’homme d’affaires détenait aussi plus de 600 000 $ dans des REER, des sommes qui sont insaisissables par les créanciers, selon lui.