Débat démocrate : les faits saillants, selon Richard Latendresse

Au terme d’un nouveau débat démocrate qui a vu des candidats plus modérés s’attaquer aux candidats vedettes Bernie Sanders et Elizabeth Warren, Richard Latendresse a présenté ce qui a constitué les moments phares de cette joute verbale.

Sanders et le Canada

Le sénateur du Vermont n’a pas hésité à citer le Canada en exemple à de nombreuses reprises pour promouvoir son programme en santé et décrire l’accès aux soins comme un «droit humain et non un privilège».

Warren avec une réplique qui frappe

Des candidats moins connus, comme l’ex-représentant du Maryland John Delaney, ont aussi tenté de discréditer les politiques de Bernie Sanders et d’Elizabeth Warren, qualifiées de trop «extrêmes» par certains. Cette dernière lui a toutefois servi une réplique assassine, se demandant «pourquoi quelqu’un se donnerait autant de trouble à se présenter pour devenir président pour finalement parler de ce qu’on ne peut pas faire».

Le gouverneur du Montana se démarque sur l’immigration

Selon Richard Latendresse, le gouverneur du Montana Steve Bullock «s’est vraiment démarqué» sur la question de l’immigration et de son instrumentalisation politique par Donald Trump.