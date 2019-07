Découverte du corps d'un jeune homme disparu après une opération policière

Le corps d'un jeune homme de 24 ans, Steve Maia Caniço, a été retrouvé dans un fleuve de l'ouest de la France plus d'un mois après sa disparition durant une opération policière controversée lors de la Fête de la musique, pour laquelle une enquête pour «homicide involontaire» a été ouverte.

Depuis cette nuit du 21 au 22 juin, de nombreuses inscriptions murales et des pancartes demandant «Où est Steve ?» avaient surgi dans les rues de Nantes et alentours. L'affaire a suscité émotion et réactions sur les réseaux sociaux.

Le président Emmanuel Macron avait été interpellé sur cette affaire au cours d'un bain de foule le 20 juillet dans le Sud-Ouest, en marge d'une étape du Tour de France.

L'autopsie réalisée mardi a permis, selon une source judiciaire, d'identifier Steve Maia Caniço, un animateur périscolaire de 24 ans qui n'avait plus donné de signe de vie depuis qu'il s'était rendu avec des amis à un concert de musique techno, conclu par une intervention controversée des forces de l'ordre en bord de la Loire.

De nombreux participants avaient raconté avoir été aveuglés par un nuage de gaz lacrymogène, certains avaient chuté de plusieurs mètres dans le fleuve. 14 personnes avaient été repêchées par les secours durant la nuit. Steve Maia Caniço, lui, ne savait pas nager, selon ses proches.

Le corps retrouvé lundi a été repéré à un kilomètre du quai Wilson où avait eu lieu le concert. Ce quai dépourvu de parapet, haut de plusieurs mètres par rapport au niveau de l'eau, est situé à l'extrémité de l'île de Nantes.

Après la disparition du jeune homme, signalée le 23 juin, la justice française avait ouvert une enquête. Une information judiciaire a été ouverte contre X pour homicide involontaire, a indiqué mardi le procureur de Nantes, Pierre Sennès.

Des zones d'ombre demeurent sur l'intervention policière survenue vers 04h du matin.

Plusieurs procédures sont en cours. Une enquête de l'IGPN, la «police des polices» en France, publiée mardi, a conclu que l'intervention des forces de l'ordre, en riposte à de «très nombreux jets de projectiles», «était justifiée et n'est pas apparue disproportionnée».

«Drame»

L'IGPN conclut également qu'«il ne peut être établi de lien entre l'intervention des forces de police (...) et la disparition de M. Steve Maia Caniço après 04h00 dans le même secteur».

Cette opération répondait à des jets de «très nombreux projectiles en tout genre sur les policiers, en blessant cinq d'entre eux», alors que les policiers voulaient faire cesser la musique sur le quai, affirme le rapport.

Mardi soir, le premier ministre français Édouard Philippe a assuré de la «volonté de transparence totale» des autorités françaises et dit vouloir saisir «l'Inspection générale de l'administration pour aller plus loin et comprendre les conditions d'organisation de l’événement par les pouvoirs publics, mairie et préfecture, ainsi que les organisateurs privés».

De son côté, la Coordination nationale des sound system (CNS) a relevé dans un communiqué que des fêtes se déroulaient régulièrement depuis 20 ans en bord de Loire et dénoncé les «risques énormes», selon elle, entraînés par l'intervention policière ce soir-là.

Le député Éric Coquerel (gauche radicale) a réitéré mardi la demande de commission d'enquête parlementaire de son parti La France insoumise (LFI), tandis que l'eurodéputé écologiste Yannick Jadot exigeait que «la vérité et la justice s'imposent».

La maire socialiste de Nantes, Johanna Rolland, a estimé «troublant et inquiétant» que l'IGPN ne soit pas «en mesure de dire ce qui s'est passé» lors de cette Fête de la musique.

Dans le centre de Nantes, des manifestants ont versé mardi du colorant alimentaire couleur sang dans une fontaine, sur laquelle a été accroché un étendard noir portant le nom de Steve. Environ 150 personnes se sont ensuite retrouvées près de l'endroit où son corps a été retrouvé.

Des centaines de manifestants s'étaient rassemblés le 20 juillet, un mois après sa disparition, pour former une chaîne humaine le long de la Loire, réclamer «Justice pour Steve» et dénoncer les «violences policières».