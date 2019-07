Et si l’amour se prédisait avec des équations mathématiques?

Imaginez être capable de prédire la prochaine fois que votre couple traversera une tempête.

Encore mieux, vous pourriez savoir d’avance si vous et votre partenaire continuerez votre route ensemble ou si ce sera la fin après une chicane!

C’est ce qu’un docteur en mathématiques soutient dans son nouveau livre «Le jeu de l’amour sans le hasard. Mathématiques du couple».

«Le bonheur et l’amour reposeraient sur des équations d’après mon livre et des travaux commencés il y a une trentaine d’années», a simplement expliqué Laurent Pujo-Menjouet en entrevue à LCN.

En se basant sur trois paramètres, il serait possible «de voir arriver les perturbations, d’anticiper le moment où elles vont arriver et de savoir comment on va réagir aux perturbations», a précisé le passionné de mathématiques.

La formule élaborée par le chercheur se base sur son propre pouvoir d’attractivité, le degré d’érosion de son couple et la réaction, chez soi, de l’amour de l’autre.

En entrevue à QUB Radio, Laurent Pujo-Menjouet a décrit les relations amoureuses comme un petit terrain avec des creux et des bosses.

«Notre amour est une bille et le but est d’être dans un petit creux douillet avec son chéri ou sa chérie», a ajouté le chercheur.

Lorsque tout va bien dans un couple, des petites perturbations ne sont pas dommageables, car la petite bille reste paisiblement dans son creux.

Mais quand ça va mal, la petite bille n’a plus la même stabilité. «La moindre dispute va nous faire basculer dans la rupture», a-t-il soutenu.

Avec la formule expliquée dans son livre, «on peut alors trouver le nombre de creux et de bosses, pour savoir si le terrain autour de nous est miné», a-t-il expliqué.

«Des équations faciles à comprendre, mais difficiles à résoudre», a toutefois prévenu le chercheur.

Si les formules peuvent vous aider à déterminer si vous êtes avec le bon partenaire, une relation durable reste un travail de tous les jours.

«Tous les jours, on s’applique à regarder comment on est dans le couple. C’est un travail de tous les jours de réussir un couple de longue durée. Tous les matins, il faut reconquérir l’autre en lui disant tout ce qu’on pense de bien chez l’autre», a-t-il confié.

Et pour ceux qui cherchent l’amour, la vraie vie demeure la meilleure place pour trouver l’être cher.

«Dans les bars ou dans la rue, quand vous voyez quelqu’un de beau, sans faire du harcèlement, dites-lui. Ça amène le sourire et ça peut amener la discussion et c’est comme ça que j’ai rencontré mon mari», a raconté le mathématicien.

Les mathématiques ne sont pas votre dada? Rassurez-vous! «Le livre a été écrit pour tout le monde, pour voir à quel point c’est le fun les mathématiques», a conclu Laurent Pujo-Menjouet.