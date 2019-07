Ex-ambassadeurs en Chine: les libéraux disent non à des audiences devant comité

Les libéraux ont utilisé leur majorité dans un comité, mardi, pour bloquer des audiences visant à faire la lumière sur les allégations de deux ex-ambassadeurs du Canada en Chine qui ont affirmé que le gouvernement voulait les faire taire.

Ces derniers, David Mulroney et Guy St-Jacques, allèguent avoir reçu l’appel d’un haut fonctionnaire d’Affaires mondiales Canada les priant de communiquer avec le ministère avant de faire des commentaires publiquement sur les tensions entre le Canada et la Chine.

Les deux ex-ambassadeurs accordent régulièrement des entrevues aux médias et ont été critiques à l'endroit du gouvernement Trudeau dans ce dossier.

Selon les informations d’abord rapportées par le «Globe and Mail», le haut fonctionnaire qui a fait ces appels, Paul Thoppil, aurait mentionné qu’il agissait de la sorte à la demande du bureau du premier ministre.

M. Thoppil, qui est sous-ministre adjoint pour l’Asie-Pacifique, aurait mentionné le contexte préélectoral à l’ex-ambassadeur en faisant valoir qu'il est important que le Canada s’exprime d’une seule voix par moments de tensions avec la Chine.

Les conservateurs qui siègent au Comité permanent des affaires étrangères et du développement international, appuyés du néodémocrate Guy Caron, demandaient de faire la lumière sur cette affaire.

Ils souhaitaient notamment que la ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, soit convoquée en audiences, de même que M. Thoppil et les deux ex-ambassadeurs.

Mardi, les libéraux sur le comité s’y sont opposés, déclenchant aussitôt l’ire des conservateurs.

«Les libéraux au comité des Affaires étrangères avaient l’opportunité de laisser des témoins venir s’expliquer. [Or,] on préfère encore faire une autre opération de camouflage autour d’une situation qui a été dirigée, on le voit clairement, par le bureau du premier ministre», a pesté le député conservateur Pierre-Paul Hus.

Lundi, le premier ministre Justin Trudeau a assuré que son bureau «n’a pas ordonné» à M. Thoppil de passer un message aux deux ex-ambassadeurs en Chine.

Le néodémocrate Guy Caron a dit avoir de la misère à croire que le sous-ministre adjoint ait menti en prétendant être envoyé par le bureau de M. Trudeau.

«Je pense que les députés libéraux de ce comité n’ont pas agi dans le meilleur intérêt de la population canadienne», a-t-il ajouté en mêlée de presse au sujet de leur décision de ne pas tenir d’audiences sur la question.