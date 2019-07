Fabien Cloutier jasera environnement et extrémisme à ComediHa!

Son premier gala ComediHa! était à peine terminé, l’an dernier, que Fabien Cloutier espérait qu’on l’invite à renouveler l’expérience. Son vœu a été exaucé et, le 17 août, sur les planches du Palais Montcalm, à Québec, l’auteur et comédien jonglera comme il sait si bien le faire entre humour décalé et propos social.

Actuellement dans l’ultime sprint de répétitions en vue de sa grande soirée du 17 août, Cloutier a fait des Studios Showmedia, à Montréal, le quartier général où il accueille tour à tour les invités qui l’accompagneront lors du spectacle.

Mardi, sous l’œil bienveillant de la metteure en scène Brigitte Poupart et d’autres collaborateurs, Cloutier et Kim Lévesque-Lizotte se sont adonnés à une première lecture, texte en main, d’un virulent échange portant sur leurs convictions environnementales respectives.

Il y avait longtemps que l’interprète du rôle-titre de la série «Léo», à TVA, souhaitait travailler avec la créatrice des «Simone», mais, d’une occasion à l’autre, le rendez-vous était sans cesse reporté. Le nom de Kim s’est donc rapidement imposé lorsque Fabien Cloutier et son équipe ont cogité sur l’identité des artistes qui pourraient prendre part au gala.

Avec leurs discours à saveur écologiste, Kim Lévesque-Lizotte et Fabien Cloutier glisseront peut-être quelques messages engagés entre les lignes, le principal étant que l’être humain est souvent rempli de contradictions.

«Dans le numéro, on se rend compte qu’on n’est pas meilleurs que les autres, a signalé Fabien Cloutier. Des fois, des gens se placent en position de donner des leçons, mais, finalement, ils n’en ont pas vraiment à donner...»

L’extrémisme «dans tout», y compris dans la surconsommation liée au sport et aux loisirs, sera également l’un des os que grugera Fabien Cloutier dans l’un de ses segments.

Invités diversifiés

Fabien Cloutier s’est composé un entourage non seulement chevronné, mais également diversifié, pour ce deuxième rendez-vous au ComediHa! Fest.

Boucar Diouf, Martin Matte, Michel Boujenah, P-A Méthot et MC Gilles et Alain Crête, dans une saynète en duo, sont notamment du lot. Des membres de la troupe Machine de Cirque offriront même une prestation.

«Ce sont des humoristes d’horizons différents, a noté Fabien Cloutier. Un gala, c’est une fête. On célèbre l’humour. Je ne veux pas que les gens disent que je n’invite que des personnes qui font la même chose que moi. Je n’ai pas envie de défendre un style d’humour, mais plutôt de faire la promotion de tous les genres et de créer un mélange unique. Pour moi, c’est ça, un gala.»

L’homme, qui a déjà testé un peu de matériel sur la scène du cabaret Le Bordel, à Montréal – il affirme créer une quarantaine d’heures de contenu exclusif pour cette seule tribune –, dit apprécier la formule des galas en raison de son caractère éphémère.

«Ça permet de créer du nouveau matériel, et il n’y a pas de tournée ensuite, a-t-il détaillé. Un soir, et paf, c’est fait, c’est fini. Ça se rend au public par le biais de la télévision. On parle à beaucoup de monde sans avoir besoin de faire 10 heures de voiture! Pour moi, c’est une opportunité extraordinaire!»

Le gala de Fabien Cloutier au ComediHa! Fest-Québec aura lieu le samedi 17 août, à 20 h, à la Salle Raoul-Jobin du Palais Montcalm, à Québec.