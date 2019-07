La GRC cesse ses recherches à York Landing

Après deux jours de recherches intensives du côté de York Landing, au Manitoba, la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a annoncé, mardi, avoir cessé ses recherches dans ce secteur pour retrouver les deux fugitifs.

«La forte présence policière à York Landing s’est retirée et les ressources policières de la communauté retourneront à la normale», a écrit la GRC sur Twitter.

Depuis dimanche, de nombreux policiers tentaient d’épingler Kam McLeod, 18 ans, et Bryer Schmegelsky, 19 ans, soupçonnés de trois meurtres commis dans le nord de la Colombie-Britannique.

La GRC s’était déplacée à York Landing après avoir reçu une information du public.

La police fédérale a tenu à remercier la petite communauté du nord du Manitoba pour sa patience et sa compréhension.

La police avait déployé d'importants moyens pour retrouver les suspects, incluant des policiers et unités canines au sol, ainsi qu'un drone. Les Forces armées canadiennes avaient aussi envoyé deux appareils en renfort.

McLoad et Schmegelsky font l'objet d'une chasse à l'homme depuis plus d'une semaine. Ils ont été formellement accusés du meurtre non prémédité de Leonard Dyck, un chargé de cours retraité de l'Université de la Colombie-Britannique, retrouvé sans vie en bordure d'une route dans le nord de cette province du Pacifique.

Ils sont aussi considérés comme étant les principaux suspects des meurtres de Lucas Fowler, un Australien de 23 ans, et de sa petite amie Chynna Deese, une Américaine de 24 ans, tués le 15 juillet en Colombie-Britannique sur la route 97, près du Yukon.