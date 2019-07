Un mois de juillet hors norme

Des températures plus hautes que la normale, près de 50 % moins de pluie que la moyenne et des records de chaleur dans l’est du Québec : le mois de juillet qui se termine mercredi a été remarquable au Québec.

« C’était un mois exceptionnel. Les températures ont été plus hautes qu’à la normale et il y a eu entre 40 % et 60 % de moins de précipitations qu’en moyenne », commente le météorologue d’Environnement Canada, André Cantin, qui précise que ce sont des données mises à jour le 29 juillet.

Il a fait en moyenne 23,4 °C à Montréal alors que la normale est de 21,2 °C. Aucun record de maximum n’a été établi dans la grande région de Montréal, mais le mois a été plus sec qu’à la normale.

Oui, il a plu, mais surtout lors d’averses et d’orages, et non parce qu’il y avait d’importantes dépressions.

En date du 29 juillet, il était tombé 38,8 mm de pluie à la station météo de l’aéroport Mont­réal-Trudeau. Uniquement pour la journée du 11 juillet, il est tombé 30,5 mm de précipitation. En moyenne, la grande région de Montréal reçoit 89 mm de pluie en juillet.

Selon M. Cantin, le mois qui se termine arrive au troisième rang des mois de juillet les plus chauds de l’histoire dans le grand Montréal. Il figure aussi dans le top 5 des moins pluvieux.

Ça remonte le moral

Chose certaine, les centaines de milliers de Québécois qui ont pris leurs vacances durant les deux semaines de la construction ont été choyés et le seront encore d’ici leur retour au travail.

Samedi dernier, Saguenay a battu le record de 30,7 °C de 2007 avec 32,9 °C au thermomètre. À Gaspé, c’est un maximum de 32,9 °C en 1989 qui a été battu avec les 33,8 °C enregistrés.

Le lendemain, c’est sur la Côte-Nord que des sommets de chaleur ont été établis. Il a fait 28,3 °C à Havre-Saint-Pierre et 28,8 °C à Natashquan. Les anciennes marques dataient respectivement de 2002 (24,5 °C) et 2007 (26,7 °C).

« Pour le début du mois d’août, les températures seront plus hautes que la normale, soit autour de 27 à 29 °C jusqu’à lundi ou mardi », précise M. Cantin en parlant de journées chaudes et humides.

Pour la suite du mois, les températures risquent d’être plus proches de la moyenne qui est de 20,1 °C en août.

Selon le météorologue André Cantin, le mois qui commence jeudi devrait connaître un peu plus de précipitations qu’en juillet. Il indique aussi qu’on n’entrevoit pas de longue période de chaleur extrême.