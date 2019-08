«Biden va stagner et Warren va monter»

Après deux débats démocrates qui ont bien illustré les divisions entre candidats plus modérés, menés par Joe Biden, et la frange plus progressiste du parti, Richard Latendresse a dressé un bilan sur l’effet qu’aura eu cet exercice pour la suite de la course.

Écoutez l’analyse complète du 2e débat dans la vidéo ci-dessus.

Attaqué de manière plutôt virulente par Cory Booker, Kamala Harris et Julian Castro, Joe Biden est apparu «beaucoup plus solide qu’au premier débat», selon l’analyse de notre correspondant.

«Il va se maintenir au sommet», ajoute Richard Latendresse.

Ce dernier a aussi vanté le travail de la sénatrice Elizabeth Warren qui «contrôlait ses dossiers» et était «très agressive».

«Biden va stagner dans les sondages, mais les autres vont monter dans les sondages, en particulier Warren», conclut-il.