Fleury Michon Amérique fait l'acquisition du groupe Marfo

La filiale québécoise du groupe français Fleury Michon a annoncé mercredi l’acquisition de l’entreprise néerlandaise Marfo, qui se spécialise comme elle dans les repas cuisinés pour les compagnies aériennes.

L'acquisition de Marfo, qui est le deuxième joueur en volume d'affaires du marché européen au chapitre des repas cuisinés et des collations, «fait de Fleury Michon Amérique/Marfo le premier groupe au monde du secteur avec des unités de production au Québec pour l'Amérique du Nord et en Europe», a-t-on précisé.

«Conformément au plan stratégique, nous accélérons notre développement en procédant à des acquisitions. La prise de participation auprès de Marfo nous permet de prendre des positions sur le secteur en forte croissance du [service de traiteur] aérien, qui devient ainsi un des piliers de l'activité du groupe», a déclaré Régis Lebrun, directeur général de Fleury Michon, par communiqué.

Avec cette transaction, Fleury Michon Amérique/Marfo dispose désormais de gestionnaires au Québec, en France et aux Pays-Bas, en plus d’avoir notamment des antennes aux États-Unis, en Thaïlande et au Japon, où l'entreprise souhaite d’ailleurs accroître sa présence. Elle compte de plus des clients partout en Europe, en Amérique du Nord, au Moyen-Orient et en Asie.

La filiale canadienne de Fleury Michon, dont les installations sont situées à Rigaud, en Montérégie, emploie 350 personnes.