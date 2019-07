Il ricane devant les proches de sa victime

Un Montréalais de 22 ans coupable du meurtre d’un jeune homme qu’il a poignardé dans le dos à la sortie d’un bar n’a pas trouvé mieux que de ricaner tandis que les proches de la victime témoignaient de leur peine devant le tribunal.

Dans le box des accusés à l’occasion des représentations sur sa peine, Mikael Étienne avait l’air de s’ennuyer alors que parfois il affichait un petit rictus devant les témoignages émotifs qui demandaient que « justice soit rendue ».

« Nous aussi, on a reçu une sentence à vie. Je souhaite que cette injustice soit réparée par des sentences équitables à notre douleur vécue, a laissé tomber avec force devant le tribunal Lucie Belzile, mère de la victime. Nos vies seront brisées pour toujours. Pour toujours nous serons privés de Charles. »

Son fils, Charles Robitaille, a été tué le 10 octobre 2016 à l’âge de 26 ans alors qu’il sortait d’un bar avec des amis. Au terme d’un procès devant jury, Yasar Aykin et Étienne, 22 ans, ont respectivement été reconnus coupables d’homicide involontaire et de meurtre non prémédité.

Dans une vidéo de caméra de surveillance qui montre l’agression mortelle, on voit Étienne asséner avec force le coup de couteau fatal dans le dos de sa victime. Aykin lui avait auparavant remis l’arme.

Plusieurs proches de Charles Robitaille sont venus mardi s’adresser au juge Alexandre Boucher, parvenant à ignorer le regard arrogant du meurtrier.

Pas repentants

« Pour pardonner, faut-il que les gens ayant commis une faute soient repentants, se sentent coupables, admettent leurs erreurs et demandent pardon ? Je n’ai rien senti de tel depuis bientôt trois ans », a déploré Mélanie Robitaille, mentionnant « l’énorme trou » laissé dans sa vie depuis la perte de son frère.

La copine de la victime, à l’époque, Charlotte Okue, a souligné en sanglotant avoir perdu « la seule personne avec qui elle voulait passer sa vie ».

Des proches de Yasar Aykin, dont son père et sa copine, ont témoigné en sa faveur en soulignant qu’il éprouvait de profonds remords. Personne n’a parlé pour Étienne.

Les deux accusés ont porté leur verdict de culpabilité en appel. Les représentations sur sentence se poursuivent mercredi.