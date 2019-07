La GRC réduit ses opérations de recherche au Manitoba

Après avoir fouillé un territoire de 11 000 km2 dans le nord du Manitoba, la Gerdarmerie royale du Canada (GRC) a annoncé mercredi qu’elle revoyait le déploiement de ses effectifs pour retrouver les suspects de trois meurtres en Colombie-Britannique.

Pas moins de 500 édifices, habités ou non, ont été vérifiés. Des chiens, des drones, des hélicoptères, des avions et les technologies les plus avancées ont été utilisés afin de retrouver les fugitifs.

«Malgré ces efforts extraordinaires, nous n’avons pas de trace des suspects depuis la découverte du véhicule calciné dans la région», a expliqué la commissaire adjointe de la GRC du Manitoba, Jane MacLatchy, lors d’un point de presse.

La GRC demeurera présente dans la région de Gillam et de la Nation crie de Fox Lake pour poursuivre les recherches et toutes les ressources demeurent à la disposition des forces de l’ordre s’il y a de nouvelles informations.

Plus de détails à venir...