Le Québec s’en va en guerre contre le plastique

La guerre contre le plastique semble bel et bien déclarée au Québec, alors que de plus en plus de commerces, d’organisme et de citoyens multiplient les initiatives pour réduire ces déchets polluants.

Ce matin, l’une des plus grandes chaînes d’épiceries au Québec, IGA, annonce qu’elle bannit les sacs en plastique des caisses de ses magasins sur l’île de Montréal.

L’UQAM a confirmé hier qu’elle se joindra aux autres universités montréalaises cet automne en cessant de vendre des bouteilles d’eau dans ses cafétérias.

Hier aussi, la chaîne d’hôtels qui possède les Holiday Inn – 843 000 chambres à travers le monde, dont des centaines au Québec – a annoncé qu’elle se donnait deux ans pour mettre fin aux bouteilles miniatures de shampoing et de soins personnels en plastique.

La chaîne PFK vient d’annoncer qu’elle se joint au mouvement en cours dans la restauration rapide et que, comme plusieurs concurrentes, elle ne distribuera ni pailles ni sacs de plastique dans ses restaurants du Canada d’ici octobre prochain.

Des festivals, comme celui de la Chanson de Tadoussac, viennent d’interdire la vente de bouteilles d’eau alors qu’à Montréal, celui d’Osheaga fournit un camion-citerne pour remplir des contenants.

Des ravages

De telles initiatives semblent se multiplier et s’intensifier un peu partout au Québec. Le plastique à usage unique fait des ravages sur le plan de l’environnement et en particulier des océans.

Le Journal démontrait d’ailleurs ce printemps que même les plages des îles de la Madeleine en étaient victimes.

« On en parle, on est en train de vouloir s’attaquer à un méga problème qui nous explose en plein visage », affirme le directeur général du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets, Karel Ménard, qui voit grandir depuis un an l’engouement pour réduire la pollution par le plastique.

Images-chocs

Selon lui, les tristes images de plus en plus fréquentes de tortues empêtrées dans des sacs en plastique ou de plages d’ici et d’ailleurs souillées de déchets, par exemple, ont servi « d’électrochocs » pour sensibiliser les consommateurs québécois.

Puis dernièrement, des pays asiatiques ont aussi renvoyé au pays des conteneurs pleins à craquer de déchets canadiens.

Mais malgré cette bataille entamée contre les déchets de plastique, la tâche est loin d’être terminée, souligne Catherine Gauthier d’Environnement Jeunesse.

« On n’a pas déployé l’arsenal de guerre, dit-elle. Il n’y a pas de mesures fortes ou féroces des gouvernements pour bannir complètement certains items et proposer des mesures alternatives. »

« Le plastique est partout, partout, partout. Il est omniprésent dans nos vies quotidiennes », rappelle M. Ménard, soulignant que même si le sac en plastique est banni, il faudra éviter de le remplir de produits suremballés.

« Bannir la paille en plastique, c’est important et nécessaire, mais pas suffisant », poursuit-il.