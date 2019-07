Maladie de Lyme: une mère appelle à la prudence

Un jeune garçon de 5 ans a contracté la maladie de Lyme cette semaine en Montérégie. Sur Facebook, sa mère a tenu à lancer un appel à la prudence aux parents et aux familles: «en cas de doute, allez consulter». Sa publication est devenue complètement virale. Près de 60 000 partages en 3 jours.

Le 22 juillet dernier, Guylaine Veilleux a profité d’une journée de vacances avec son fils pour visiter le Zoo de Granby. À leur retour à la maison, elle a remarqué une rougeur sur le bras de son garçon. Quelques jours plus tard, la rougeur avait pris la forme d’une cible, soit le signe caractéristique d’une piqure de tique à pattes noires.

«Je connais cette forme-là et j’ai tout de suite su que c’était la maladie de Lyme. Alors j’ai amené mon garçon voir le médecin et il a reçu un diagnostic. Dans 14 jours, s’il prend ses antibiotiques, il devrait être guéri», explique Mme Veilleux.

La région de l’Estrie, avec la Montérégie, est l’une des régions les plus à risque au Québec pour contracter la maladie.

«Moi je vais y retourner au Zoo de Granby. Mon fils aurait pu se faire piquer ailleurs dans la région. Les tiques peuvent être partout. Alors je ne condamne pas le Zoo, je ne dis pas aux gens de rester à la maison, je leur dis juste de rester à l’affût et de consulter au besoin. »

Le Zoo de Granby: sensible et proactif

La situation n’est pas prise à la légère au parc zoologique, l’un des plus importants au Canada, comme l’explique Patrick Paré, directeur de la conservation et de la recherche.

«Ici, ce n’est pas un lieu très à risque. Les tiques se tiennent dans la végétation. Elles attendent qu’un humain ou un animal passe pour s’y accrocher. Alors il ne faut pas trop s’inquiéter, mais on travaille très fort quand même. On fait des travaux de recherches et on développe des outils de prévention.»

Comment se protéger?

La directrice de la Santé publique pour l’Estrie, la docteure Mélissa Généreux, avait des conseils pour la population.

«On peut s’habiller avec des vêtements plus longs pour bien couvrir le corps. On peut aussi utiliser tout simplement du chasse-moustique et, finalement, bien s’examiner le corps et prendre une douche lorsqu’on revient d’une activité en plein air.»