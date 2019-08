Cette vidéo montre combien l’invasion des carpes est grave

L’invasion des carpes asiatiques est un problème sérieux qui nécessite qu’on s’y attaque avec les grands moyens. Pour montrer à quel point l’heure est grave, l’État du Kentucky a utilisé des bateaux de pêche électrique pour assommer les carpes qui ont envahi ses plans d’eau.

Sur une vidéo dévoilée par l’organisation, on peut donc voir des masses de poissons bondir hors de l’eau après qu’un courant électrique ait été envoyé dans l’eau, sur la rivière Cumberland, à la hauteur de Barkley Dam.

«Ça va nous donner une idée du nombre de poissons qui se trouvent sous la surface de l’eau», a expliqué le directeur de la division des pêcheries, Ron Brooks, à CNN.

Assommer les poissons à l’aide de l’électricité est une pratique courante qui permet de dénombrer des populations et d’identifier certains spécimens, a indiqué le département de la faune et de la pêche du Kentucky. L’électrocution ne tue pas les poissons; elle les paralyse seulement temporairement, le temps de permettre de les compter ou de les attraper.

La carpe asiatique a été introduite aux États-Unis par des piscicultures, dans les années 70, rappelle CNN.

«Les propriétaires de fermes aquacoles ont reçu l’autorisation d’importer des carpes asiatiques et des carpes argentées pour tenter de contrôler la prolifération des algues, et ils ont également vendu de ces poissons aux acheteurs qui en voulaient, notamment sur les marchés chinois», a rappelé Ron Brooks.

«Ce qu’ils n’avaient pas prévu, c’est que ces espèces parviendraient à s’échapper des étangs où elles étaient contenues, et qu’elles envahiraient les rivières rapidement», a-t-il poursuivi. Bref, «ces poissons ont été implantés ici pour de bonnes raisons, mais on ne se doutait pas qu’ils finiraient par causer de terribles problèmes». Au nombre de ceux-ci: sa population qui augmente de façon exponentielle, réduisant les ressources alimentaires disponibles pour les espèces de poissons «natives», qui tendent à voir leur nombre diminuer.

Les carpes, qui pèsent généralement entre 8 et 10 livres, sont sensibles au bruit et, à l’approche d’un bateau à moteur, elles peuvent faire des sauts jusqu’à 10 pieds en hauteur, hors de l’eau. Elles sont connues pour avoir abimé des bateaux de pêche, de l’équipement et même avoir blessé des passagers d’embarcations. «Elles sautent, frappent les gens et brisent même des os, parfois», précise M. Brooks.

Le Kentucky compte installer une clôture bio-acoustique – procédant à l’aide de bulles, de sons et de lumières - pour empêcher la carpe d’accéder à une des zones marines sensibles, notamment le lac Barkley.

On souhaite également inciter les pêcheurs commerciaux à exploiter cette espèce dans le but d’en réduire la population.