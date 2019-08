«J'étais sûre que le pilote était pris et que c'était fini»

C’est probablement grâce à de bons samaritains que le pilote de l’ultraléger qui s’est écrasé jeudi soir en forêt à Grenville-sur-la-Rouge, dans les Laurentides, a eu la vie sauve.

Nathalie et Patrick, un couple d'amis, étaient sur la plage du camping La Place Rouge en présence de leurs enfants, lorsqu’ils ont aperçu le pilote en difficulté.

«Le monsieur, il a eu des troubles d’avion, a relaté Nathalie en entrevue à TVA Nouvelles. Il s’est déposé. Il a regardé son avion, son moteur. Il a décidé qu’il repartait. Il est reparti, mais il avait encore des troubles de moteur. Il a vu que toute la plage était pleine de gens.»

L’homme aux commandes de son avion aurait alors effectué une manœuvre pour éviter d’atterrir sur la plage bondée.

Il était vraiment au-dessus des arbres. Les arbres l’ont comme ralenti et là, c’est comme si ça ne bougeait plus et l’avion a piqué vers le bas», a poursuivi la femme.

«Il a fait un 360 avant d’atterrir au sol et là, l’explosion a commencé», a enchaîné son ami, Patrick, qui a été le premier à arriver sur les lieux de l’écrasement.

Il a alors demandé au pilote «s’il était seul et s’il était correct».

«L’homme était désorienté, a relaté le père de famille. Il n’était pas en état de panique, mais il était vraiment plus déboussolé.»





























Il est d’ailleurs convaincu qu’il était trop tard pour secourir celui qui était aux commandes de l’appareil.

«Même en me rendant vers lui, après la première explosion, j’étais sûr que c’était terminé, mais il fallait que j’aille voir quand même pour être sûr», a-t-il raconté.

Sans son intervention, tout porte à croire que le pilote n’aurait pu survivre en raison des trois violentes explosions qui ont retenti.

«Le monsieur était comme figé, a souligné Nathalie. Si Patrick n’avait pas été là, je pense que le monsieur n’aurait pas eu le temps de s’orienter pour pouvoir quitter la scène. Quand il a commencé à aller vers Patrick, la troisième explosion a été phénoménale. C’est sûr que le monsieur, il ne s’en sortait pas.»

Les images de la carcasse calcinée, filmées une fois l'incendie éteint, montrent d'ailleurs à quel point le brasier a été violent.

«C’est l’instinct qui embarque, a décrit Patrick. Tu n’arrêtes pas. Tu avances. Tu y vas. Tu ne peux pas prendre la chance de laisser quelqu’un là. Tu fonces, tout simplement. Tu ne peux pas avoir ça sur la conscience, de laisser quelqu’un et ne rien faire, tout simplement.»

Pendant ce temps, les enfants ont appelé le 911 et ont pu diriger les premiers répondants sur la scène de l’accident.

«Quand on a vu le monsieur, ç’a été la larme à l’œil pour moi. Le soulagement! a confié Nathalie, avec émotion. On souhaite prompt rétablissement, que la vie soit bonne pour lui, parce qu’on a vraiment eu peur!»