Le Québec rayonnera au TIFF

Les nouveaux films de Louise Archambault («Il pleuvait des oiseaux»), Sophie Deraspe («Antigone») et Chloé Robichaud («Delphine») profiteront de la vitrine du 44e Festival international du film de Toronto (TIFF), qui se tiendra du 5 au 15 septembre 2019.

Les trois œuvres font partie de la sélection canadienne de la grande foire torontoise du septième art, dévoilée mercredi.

«Il pleuvait des oiseaux», de Louise Archambault, s’inspire du roman éponyme de Jocelyne Saucier et met en vedette Louise Portal, Andrée Lachapelle, Gilbert Sicotte, Rémy Girard et Ève Landry, dans l’histoire du destin bouleversé de trois ermites âgés. «Antigone», de Sophie Deraspe, est une relecture contemporaine de la tragédie grecque de Sophocle, dans laquelle une adolescente sage issue de l’immigration tente d’aider son frère à s’évader de prison. Nahéma Ricci-Sahabi, Paul Doucet et Benoit Gouin, entre autres, font partie de la distribution. Les deux titres seront projetés dans la section «Contemporary World Cinema».

Myriam Verreault («À l’ouest de Pluton», «5e rang») voit, de son côté, son opus «Kuessipan» intégré à la programmation de la section «Discovery». Son adaptation du roman du même titre de Naomi Fontaine traite de la vie parmi les Innus du nord-est du Québec.

L’offre de longs métrages canadiens du prochain TIFF compte d’ailleurs cinq productions de cinéastes ou d’équipes autochtones, dont «Jordan River Anderson, The Messenger», de la réalisatrice abénaquise Alanis Obomsawin.

Quant à Chloé Robichaud, la carrière de son court métrage «Delphine» connaît un début fulgurant. En plus de figurer au tableau de présentation du TIFF en première nord-américaine, il a également été retenu en compétition à la 76e Mostra de Venise.

Les courts métrages des Québécois Alexandre Dostie et Ariane Louis-Seize apparaissent également à l’horaire du TIFF.

Au total, la sélection canadienne du TIFF 2019 comprend sept premiers longs métrages, et près de 50 % des œuvres sont réalisées par des femmes, a indiqué l’organisation.

Atom Egoyan et François Girard, notamment, font partie des cinéastes à surveiller lors de la 44e édition.