Michael Bublé chante la pomme à Montréal

Le Centre Bell respirait la romance, jeudi, ensorcelé par un grand romantique du nom de Michael Bublé. Tout à son rôle de chanteur de charme, le crooner a déclamé ses grands succès et raconté de longues anecdotes, entre deux coups de hanches et trois sourires enjôleurs.

Le concert de la tournée «Love» (le dernier album de Bublé, du même titre, est paru en novembre 2018) s’intitulait «Une soirée intime avec Michael Bublé». Intimité relative, dirions-nous, peuplée de spectatrices et de spectateurs éperdument amoureux de l’icône canadienne (originaire de Burnaby, en Colombie-Britannique), de sa trentaine de musiciens et de ses trois choristes.

Or, Bublé incarne tellement bien son personnage de chanteur de pomme qu’ils et elles étaient probablement plusieurs à s’imaginer en plein tête-à-tête avec lui pendant sa prestation.

Celle-ci était marquée du sceau de l’élégance, dans un décor de Maison symphonique, avec ses instrumentistes répartis en gradins à l’avant-scène et entourés d’une longue couronne d’ampoules lumineuses de diverses couleurs. Ils avaient, à leurs pieds, une fosse d’admirateurs sûrement très enthousiastes.

Plusieurs jolis bijoux visuels ont agrémenté le rendez-vous doux, comme ces écrans géants très avancés au milieu du parterre qui retransmettaient des deux côtés toutes les facéties de Bublé – et, souvent, celles de l’assistance –, cette fausse planète Terre qui a surplombé le premier numéro, ces lanternes solennelles qui descendaient du plafond et ces projections dignes de grandes scènes de cinéma.

Intensité

Les cœurs et les tympans, eux, ont été bercés au son des cuivres d’une longue et langoureuse «Feeling Good», de «My Funny Valentine», de «Sway», de «When I Fall In Love» et autres classiques du répertoire du fils spirituel de Frank Sinatra et autres Dean Martin, et de ses prédécesseurs.

Il faut bien sûr apprécier ce genre jazzé et un brin empesé, mais tellement «glamour», pour vibrer autant qu’un Michael Bublé les yeux fermés d’intensité, qui multiplie les mimiques séductrices pour envoûter sa cour, et qui va jusqu’à s’agenouiller par terre pour bénir le sol à la fin d’un morceau, tout investi de la «Haven’t Met You Yet» qu’il termine d’interpréter.

Or, tiré à quatre épingles, Michael Bublé, 43 ans, a véritablement créé une complicité avec son parterre en se racontant longuement – il a parlé de son rapport chaleureux avec Montréal, de son grand-père si important pour lui, de ses précieux enfants – et en allant très souvent toucher des mains sur les deux passerelles, l’une droite et l’autre en demi-lune, qui lui servaient de corridors pour se pavaner.

Taquin comme un petit garçon, sympathique à souhait, il y est allé de plusieurs blagues gentilles qui ont fait mouche à chaque fois. Il a même fait allusion à P.K. Subban et fredonné quelques notes de «Bye bye mon cowboy», de Mitsou. Un chanceux du nom de Jacques a même eu le privilège de joindre sa voix à celle de Bublé sur «l’inoubliable» «Unforgettable».