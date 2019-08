Profits en baisse pour Bombardier au deuxième trimestre

Bombardier a annoncé, jeudi, être passé de 70 millions $ US de profits net lors du deuxième trimestre 2018 à 36 millions $ US pour le deuxième trimestre 2019.

Au cours de la période qui a pris fin le 30 juin, la multinationale québécoise a enregistré des revenus de 4,3 milliards $ US, en hausse de 1% par rapport à l’an dernier pour le trimestre correspondant.

Bombardier attribue la croissance interne de ses revenus à l’augmentation du nombre de livraisons d’avions, à la performance des activités d’après-vente alimentée par les investissements antérieurs visant à accroître le réseau et les capacités de service d’Avions d’affaires.

Au deuxième trimestre, Bombardier a aussi conclu la vente du programme Q Series et annoncé la vente du programme CRJ à Mitsubishi Heavy Industries.

«Le trimestre a été marqué par le premier anniversaire du partenariat de Bombardier avec Airbus, lequel partenariat a ajouté près de 300 nouvelles commandes et nouveaux engagements au carnet de commandes pendant l’année», a indiqué l’entreprise dans un communiqué.

En 2019, Bombardier effectuera des investissements additionnels et encourra des coûts supplémentaires chez Transport, le tout totalisant entre 250 millions $ US et 300 millions $ US, pour terminer les projets en voie d’achèvement et respecter le calendrier de livraison d’autres projets. Ces investissements comprennent l’augmentation des capacités d’ingénierie et de production.

«Alors que nous réglons nos projets en redressement, achevons le remaniement de Transport pour tirer parti de notre envergure mondiale et accélérons les cadences de production pour réaliser notre solide carnet de commandes, nous faisons les investissements nécessaires pour nous assurer d’avoir les bonnes ressources et la bonne capacité pour générer des résultats financiers plus solides de façon durable au cours des prochaines années», a déclaré Alain Bellemare, président et chef de la direction de Bombardier.