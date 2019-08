Trump relance la guerre commerciale contre Pékin, Wall Street dans le rouge

Donald Trump a relancé la guerre commerciale avec Pékin jeudi en annonçant sur Twitter qu'il allait imposer 10 % de tarifs douaniers supplémentaires sur les 300 milliards de dollars d'importations chinoises jusque-là épargnées.

Ces nouvelles taxes entreront en vigueur le 1er septembre, a dit le président, précisant que les négociations, qui ont repris cette semaine à Shanghaï pour tenter de mettre fin au différend commercial entre les deux pays, allaient se poursuivre comme prévu.

Il justifie sa décision surprise par le fait que Pékin n'a pas tenu à ses yeux deux engagements très importants: achats massifs de produits agricoles américains et coup d'arrêt aux ventes de fentanyl, un opiacé très puissant qui fait des ravages aux États-Unis et dont la Chine est l'un des principaux producteurs.

Wall Street en baisse

L'annonce du président a fait l'effet d'une bombe sur les marchés. Le pétrole chutait de 6 % à New York et les principaux indices boursiers à Wall Street sont passés dans le rouge.

L'indice vedette de la Bourse new-yorkaise, le Dow Jones Industrial Average, est passé dans le rouge quelques instants après une série de tweets du locataire de la Maison-Blanche alors qu'il évoluait en hausse d'environ 1 % auparavant. Vers 14 h, il était en baisse de 0,61 %, tandis que l'indice élargi S&P 500 cédait 0,30 % et que le Nasdaq reculait de 0,69 %.

Certaines sociétés spécialisées dans la distribution de biens de consommation ont été touchées de plein fouet, le vendeur de produits électroniques Best Buy dégringolant par exemple de 7,67 %, la chaine de grands magasins Macys chutant de 5,37 % et le vendeur de vêtements Gap plongeant de 6,51 %.

Sur le marché pétrolier, le baril de WTI pour livraison en septembre, déjà en nette baisse, perdait 7,41 % et s'échangeait à 54,23 dollars, tandis que le baril de Brent pour livraison en octobre, référence sur le marché londonien, cédait 6,40 %, à 61,00 dollars.

«On ne l'a pas vu venir», observe Gregori Volokhine, de Meeschaert Financial Services.

Les négociations commerciales entre Américains et Chinois ont pourtant repris sérieusement cette semaine à Shanghaï et les deux parties avaient fait état de discussions «productives» pour tenter de mettre fin à une guerre commerciale déclenchée il y a un peu plus d'un an par le président américain pour forcer Pékin à s'asseoir à la table de négociation.

Les discussions doivent se poursuivre dans la capitale américaine le mois prochain, selon l'agenda établi avant l'annonce de M. Trump.